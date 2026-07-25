Нелегальные финансовые операции для россиян обеспечиваются субъектами по всему миру

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Россия продолжает использовать Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для экспорта, реэкспорта и транзита технологий и оборудования иностранного производства, необходимых для ведения захватнической войны против Украины. Однако из-за санкций ЕС и США платить за это становится все труднее. 21-й пакет санкций ЕС от 23 июля 2026 года существенно ограничил возможности финансового сектора РФ.

Под заморозку активов и запрет деятельности попали 94 банка и финансовые организации. Полный запрет на проведение операций затронул 33 кредитных учреждения и 14 криптовалютных платформ.

Впрочем, обратной стороной жестких ограничений стал стремительный рост спроса и стоимости услуг на нелегальных платежных маршрутах из РФ. К этому высокодоходному, теневому финансовому рынку примкнул ряд субъектов из разных стран мира.

В связи с этим СМИ и профильные эксперты призывают обратить особое внимание на компании, которые уже попали в скандалы и создают значительные риски. В частности, как пишет издание "Антикор", Ники Гопе Кунднани работает через Alchemy Markets и имеет действующую платежную структуру.

"Анализ данных из открытых источников свидетельствует о том, что Ники Гопе Кунднани (Nicky Gope Kundnani) является центральной фигурой в ряде публичных обвинений в инвестиционном мошенничестве, связанных с компаниями Alchemy Markets, Xoala и FDCTech. Сообщения украинских расследовательских СМИ, платформ по защите прав инвесторов, а также материалы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указывают на значительные репутационные риски, трансграничные убытки инвесторов и вопросы корпоративного управления, требующие усиленной комплексной проверки", — говорится в оценках, опубликованных на investigations.org.

Благодаря Кунднани россияне могут легко вывести свои деньги из РФ. Для этого достаточно всего за неделю зарегистрировать юрлицо в Дубае (есть специальная платформа, помогающая россиянам сделать это максимально просто). Затем эта компания становится клиентом брокера Alchemy Markets DMCC.

Брокер принимает от нее криптовалюту, после чего через связанные платежные шлюзы и форекс-инструменты цифровые активы конвертируются в фиатные деньги и получают формально легальное происхождение. На завершающем этапе средства свободно выводятся через платежную систему Xoala, юридически представленную шведской компанией Steven AB.

В условиях полномасштабного военного конфликта и продолжающейся российской агрессии против Украины критически важным является противодействие функционированию подобных финансовых механизмов, в частности с учетом рисков их возможного использования предприятиями российского военно-промышленного комплекса для минимизации влияния международных санкционных ограничений.

17 ноября 2023 года британский регулятор FCA ограничил деятельность компании Blackthorn и заморозил ее активы. В августе 2024 года Blackthorn начала процедуру добровольной ликвидации, изначально заявив о своей платежеспособности. Однако позже ликвидаторы пришли к выводу, что активов компании недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов. 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации.

Среди клиентов компании, понесших убытки, оказались граждане 14 стран, в том числе Украины, сообщал "Апостроф". В феврале 2026 года они провели публичную акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднані презентовал свой новый платежный бренд Xoala, позиционируемый как альтернатива Blackthorn. Участники акции требовали возврата заблокированных средств, расследования обстоятельств вывода активов Blackthorn и привлечения организаторов вероятной схемы к уголовной ответственности, пишет издание.

FDCTech, Inc., как пишет "Апостроф", принадлежит Кунднани. Сейчас эта компания, несмотря на все скандалы, готовится к выходу на IPO NASDAQ в США (или аплистингу). Аудиторское сопровождение компании осуществляет LAO Professionals, зарегистрированная в Нигерии (г. Икороду, штат Лагос), а до нее аудитором была другая нигерийская фирма – Olayinka Oyebola & Co.

Последняя фигурировала в деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно скрытия масштабного мошенничества в компании Tingo и получила шестилетний запрет на работу со отчетностью американских эмитентов. LAO, со своей стороны, подписала отчетность FDCTech, после чего компания по требованию SEC пересмотрела данные за несколько лет, а также одобрила баланс CS Diagnostics с нематериальным активом в $499,4 млн, который позже было решено полностью списать.

Эти эпизоды характеризовались как extensive financial restatements (масштабные пересмотры финансовой отчетности), material control weaknesses (существенные недостатки внутреннего контроля) и как свидетельствующие о серьезных проблемах с надежностью отчетности. Последовательное привлечение Кунднани двух нигерийских аудиторов с подобной историей вызывает обеспокоенность относительно возможного их выбора с целью манипуляций со отчетностью перед IPO, в связи с чем их реальная независимость и возможная аффилированность с самим Кунднани требуют отдельной проверки.

Кунднани на протяжении нескольких лет последовательно формировал FDCTech, выкупая через нее компании. Перед каждой такой сделкой реструктуризация предусматривала очистку активов от негативной репутационной истории, их переименование или проведение через процедуру банкротства. Одним из элементов этой реструктуризации стало дистанцирование бренда Alchemy Markets Ltd от предыдущих регуляторных штрафов компании NSFX Ltd.

В июне 2026 года совет директоров FDCTech во главе с Кунднани официально признал, что ранее опубликованные финансовые отчеты за 2024 и 2025 годы, а также за несколько кварталов 2025 и 2026 годов больше не должны использоваться инвесторами. После внесения корректировок стоимость активов на конец 2024 года уменьшилась примерно на 8,1 миллиона долларов.

Показатель активов за июнь 2025 года сократился почти на 15,9 миллиона долларов по сравнению с первоначальной отчетностью. Компания также признала существенные недостатки внутреннего финансового контроля, осуществлявшегося нигерийскими фирмами Olayinka Oyebola & Co и LAO Professionals. В своей совокупности такие действия описываются специалистами как имеющие признаки схемы "Pump and Dump", когда показатели убыточного бизнеса искусственно завышаются, вокруг компании создается информационный ажиотаж, после чего ее акции выводятся на рынок через IPO или прямой листинг. Когда розничные и институциональные инвесторы покупают бумаги по завышенной цене, фаундеры и связанные лица реализуют свои доли на пике стоимости, выводят привлеченный капитал через оффшорные структуры, оставляя инвесторов с обесцененными активами.

НКЦПФР, начиная с 2024 года, неоднократно предупреждала о рисках сотрудничества со структурами Кунднани. Компания NSFX Ltd была включена в список сомнительных инвестиционных проектов еще в мае 2024 года.

В то же время речь идет не только о защите частных инвесторов. Формальный комплаенс и обслуживание капитала российского происхождения переводят деятельность этой группы в плоскость вопросов национальной безопасности. Возможность использования подобной инфраструктуры для обеспечения расчетов в интересах российского ВПК смещает статус ее организаторов с простого посредничества в сомнительных финансовых операциях до участия в материально-техническом обеспечении военно-промышленного комплекса РФ.

Указанные обстоятельства актуализируют вопрос о дальнейших шагах – вероятности внесения Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнеров с целью блокировки их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и перекрытия потенциальных каналов финансирования российской военной агрессии.