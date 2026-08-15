"Серый кардинал" Путина: кто имеет все больше влияния в Кремле

Патрушев уже не главный?

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В ближайшем окружении Владимира Путина есть несколько людей, которые имеют значительное влияние на российскую политику. Одни отвечают за силовой блок, другие — за работу президентской администрации и регионы, а некоторые постепенно получают все больше полномочий.

"Телеграф" попросил искусственный интеллект проанализировать окружение российского президента и определить, кого из его соратников можно назвать "серым кардиналом". ChatGPT назвал Сергея Кириенко, объяснив свой выбор его влиянием на политическую систему России, кадровую вертикаль и доступом к Путину.

Кириенко контролирует политическую машину Кремля

По оценке ChatGPT, ключевое преимущество Кириенко заключается в том, что он не просто занимается отдельным направлением работы Кремля, а на протяжении многих лет последовательно расширяет сферу своего влияния.

С 2016 года он отвечает за внутриполитический блок администрации президента РФ. В его сфере — выборы, губернаторы, регионы, работа с общественными организациями, информационная и значительная часть идеологической политики.

Особенно показательным является кадровое влияние. По данным российских СМИ, за последнее десятилетие команда Кириенко сменила около 90% губернаторского корпуса России.

То есть его роль выходит далеко за пределы организации выборов. Речь идет о формировании кадровой вертикали, через которую Кремль контролирует регионы.

Сергей Кириенко

Кириенко получает все больше рычагов влияния

В то же время сфера влияния Кириенко постепенно вышла за пределы внутренней политики.

Как отмечает Carnegie, его команда получила влияние на образование, культуру, пропаганду, губернаторский корпус и работу с оккупированными Россией территориями. Исследователи описывают этот процесс как постепенное расширение полномочий без открытой борьбы за них.

Отдельным направлением стала работа с территориями за пределами РФ. По данным Carnegie, зона ответственности Кириенко постепенно включила Абхазию, Южную Осетию, Молдову, Приднестровье и Армению. Это означает, что чиновник, который начинал как куратор внутренней политики, получил инструменты влияния и на постсоветском пространстве.

Именно такую динамику ChatGPT считает одним из главных признаков "серого кардинала". Речь идет не о публичном соперничестве с Путиным, а о построении системы из подчиненных, политтехнологов, губернаторов, лояльных структур и информационных инструментов.

Главный ресурс — доступ к Путину

В путинской вертикали формальная должность не всегда определяет реальное влияние. Не менее важно, кто имеет возможность регулярно попадать к президенту со своими предложениями и докладами.

Carnegie прямо называл личный доступ к Путину одной из главных "валют" российской элиты. По оценке аналитиков, расширение сферы ответственности Кириенко дало ему больше поводов для непосредственного общения с президентом.

По оценке ChatGPT, Кириенко не принимает решения вместо Путина, поскольку окончательная власть в российской системе остается за президентом. В то же время его влияние заключается в контроле над политической и административной средой, в которой эти решения готовятся и реализуются.

Владимир Путин и Сергей Кириенко

В этом и заключается принципиальная разница между формальным руководителем и "серым кардиналом".

Такому человеку необязательно самостоятельно принимать решения. Его влияние может заключаться в формировании повестки дня, кадровых назначений и среды, в которой президент принимает окончательное решение.

А как же Патрушев?

Еще одним сильным претендентом остается Николай Патрушев.

Бывший директор ФСБ в течение 16 лет возглавлял Совет безопасности России и относится к числу наиболее давних соратников Путина еще со времен работы в советском КГБ.

Николай Патрушев

После увольнения с должности секретаря Совета безопасности в 2024 году Патрушев не исчез из системы. Он стал помощником президента РФ и возглавил Морскую коллегию. Эту должность и его нынешний статус подтверждает официальный сайт Кремля.

В то же время его позиции уже не такие, как раньше.

OSW отмечает, что после неожиданного увольнения из Совета безопасности влияние Патрушева ослабло, хотя он остается важной фигурой российской системы.

Именно здесь, по оценке ChatGPT, проходит главное различие между Кириенко и Патрушевым.

Владимир Путин и Николай Патрушев

Кто еще входит в ближайшее окружение Путина

Если оценивать именно реальное политическое влияние, а не только формальные должности, ChatGPT предлагает такой рейтинг:

Сергей Кириенко — "серый кардинал" политической системы.

— "серый кардинал" политической системы. Николай Патрушев — представитель силового крыла и один из самых давних людей с доступом к Путину.

— представитель силового крыла и один из самых давних людей с доступом к Путину. Александр Бортников — директор ФСБ и давний соратник российского президента.

— директор ФСБ и давний соратник российского президента. Алексей Дюмин — человек личного доверия Путина, который может играть важную роль в будущей конфигурации власти.

— человек личного доверия Путина, который может играть важную роль в будущей конфигурации власти. Антон Вайно — руководитель администрации президента РФ и важный аппаратный фильтр, однако менее заметный как самостоятельный политический центр.

Кириенко привлекает внимание не радикальностью, а способностью выстраивать систему. Он работает не через громкие публичные заявления, а через кадровые решения, политические технологии и контроль над информационной средой. Именно это позволяет ему превращать политический курс Кремля в конкретные механизмы управления и контроля.

Если же выбирать одного человека, который больше всего соответствует образу "серого кардинала" Путина, то на данный момент это Сергей Кириенко. Его влияние постепенно вышло далеко за пределы внутренней политики — от выборов и губернаторов до образования, пропаганды, оккупированных территорий и работы с отдельными странами постсоветского пространства.

При этом называть Кириенко человеком, который самостоятельно определяет политику России, было бы преувеличением. Его особенность в другом — он остается близко к центру принятия решений и одновременно контролирует все больше инструментов, через которые эти решения реализуются.

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