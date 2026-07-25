Нелегальні фінансові операції для росіян забезпечуються суб'єктами з усього світу

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Росія продовжує використовувати Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) для експорту, реекспорту та транзиту технологій і обладнання іноземного виробництва, які необхідні для ведення загарбницької війни проти України. Однак через санкції ЄС та США платити за це стає дедалі важче. 21-й пакет санкцій ЄС від 23 липня 2026 року суттєво обмежив можливості фінансового сектору РФ.

Під заморожування активів та заборону діяльності потрапили 94 банки та фінансові організації. Повна заборона на проведення операцій зачепила 33 кредитні установи і 14 криптовалютних платформ.

Утім, зворотною стороною жорстких обмежень стало стрімке зростання попиту та вартості послуг на нелегальних платіжних маршрутах із РФ. До цього високодохідного, тіньового фінансового ринку долучилася низка суб'єктів із різних країн світу.

У зв’язку з цим ЗМІ та профільні експерти закликають звернути особливу увагу на ті компанії, які вже потрапили в скандали та створюють значні ризики. Зокрема, як пише видання "Антикор", Нікі Гопе Кунднані працює через Alchemy Markets, має діючу платіжну структуру.

"Аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani) є центральною фігурою в низці публічних звинувачень в інвестиційному шахрайстві, пов'язаних із компаніями Alchemy Markets, Xoala та FDCTech. Повідомлення українських розслідувальних ЗМІ, платформ із захисту прав інвесторів, а також матеріали, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), вказують на значні репутаційні ризики, транскордонні збитки інвесторів і питання корпоративного управління, що потребують посиленої комплексної перевірки", — йдеться в оцінках, опублікованих на investigations.org.

Завдяки Кунднані росіяни можуть легко вивести свої гроші з РФ. Для цього достатньо всього за тиждень зареєструвати юрособу в Дубаї (є спеціальна платформа, яка допомагає росіянам зробити це якомога легше). Потім ця компанія стає клієнтом брокера Alchemy Markets DMCC.

Брокер приймає від неї криптовалюту, після чого через пов'язані платіжні шлюзи та форекс-інструменти цифрові активи конвертуються у фіатні гроші та отримують формально легальне походження. На завершальному етапі кошти вільно виводяться через платіжну систему Xoala, юридично представлену шведською компанією Steven AB.

В умовах повномасштабного військового конфлікту та триваючої російської агресії проти України критично важливою є протидія функціонуванню подібних фінансових механізмів, зокрема з огляду на ризики їх можливого використання підприємствами російського військово-промислового комплексу для мінімізації впливу міжнародних санкційних обмежень.

17 листопада 2023 року британський регулятор FCA обмежив діяльність компанії Blackthorn та заморозив її активи. У серпні 2024 року Blackthorn розпочала процедуру добровільної ліквідації, початково заявивши про свою платоспроможність. Однак пізніше ліквідатори дійшли висновку, що активів компанії недостатньо для повного задоволення вимог кредиторів. 14 квітня 2025 року Blackthorn було переведено в режим спеціальної адміністрації.

Серед клієнтів компанії, які зазнали збитків, виявилися громадяни 14 країн, зокрема України, повідомляв "Апостроф". У лютому 2026 року вони провели публічну акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai, де Кунднані презентував свій новий платіжний бренд Xoala, що позиціонується як альтернатива Blackthorn. Учасники акції вимагали повернення заблокованих коштів, розслідування обставин виведення активів Blackthorn та притягнення організаторів ймовірної схеми до кримінальної відповідальності, пише видання.

FDCTech, Inc., як пише "Апостроф", належить Кунднані. Зараз ця компанія, попри усі скандали, готується до виходу на IPO NASDAQ в США (або аплістингу). Аудиторський супровід компанії здійснює LAO Professionals, зареєстрована в Нігерії (м. Ікороду, штат Лагос), а до неї аудитором була інша нігерійська фірма – Olayinka Oyebola & Co.

Остання фігурувала у справі Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо приховування масштабного шахрайства в компанії Tingo й отримала шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів. LAO, зі свого боку, підписала звітність FDCTech, після чого компанія на вимогу SEC переглянула дані за кілька років, а також схвалила баланс CS Diagnostics із нематеріальним активом у $499,4 млн, який пізніше було вирішено повністю списати.

Ці епізоди характеризувалися як extensive financial restatements (масштабні перегляди фінансової звітності), material control weaknesses (суттєві недоліки внутрішнього контролю) та як такі, що свідчать про серйозні проблеми з надійністю звітності. Послідовне залучення Кунднані двох нігерійських аудиторів із подібною історією викликає занепокоєння щодо можливого їх вибору з метою маніпуляцій зі звітністю перед IPO, у зв'язку з чим їхня реальна незалежність та можлива афілійованість із самим Кунднані потребують окремої перевірки.

Кунднані впродовж кількох років послідовно формував FDCTech, викуповуючи через неї компанії. Перед кожною такою угодою реструктуризація передбачала очищення активів від негативної репутаційної історії, їх перейменування або проведення через процедуру банкрутства. Одним із елементів цієї реструктуризації стало дистанціювання бренду Alchemy Markets Ltd від попередніх регуляторних штрафів компанії NSFX Ltd.

У червні 2026 року рада директорів FDCTech на чолі з Кунднані офіційно визнала, що раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 і 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не повинні використовуватися інвесторами. Після внесення корегувань вартість активів на кінець 2024 року зменшилася приблизно на 8,1 мільйона доларів.

Показник активів за червень 2025 року скоротився майже на 15,9 мільйона доларів порівняно з первинною звітністю. Компанія також визнала суттєві недоліки внутрішнього фінансового контролю, який здійснювався нігерійськими фірмами Olayinka Oyebola & Co та LAO Professionals. У своїй сукупності такі дії описуються фахівцями як такі, що мають ознаки схеми "Pump and Dump", коли показники збиткового бізнесу штучно завищуються, довкола компанії створюється інформаційний ажіотаж, після чого її акції виводяться на ринок через IPO або прямий лістинг. Коли роздрібні та інституційні інвестори купують папери за завищеною ціною, засновники та пов'язані особи реалізують свої частки на піку вартості, виводять залучений капітал через офшорні структури, залишаючи інвесторів із знеціненими активами.

НКЦПФР починаючи з 2024 року неодноразово попереджала про ризики співпраці зі структурами Кунднані. Компанію NSFX Ltd було включено до списку сумнівних інвестиційних проектів ще у травні 2024 року.

Водночас ідеться не лише про захист приватних інвесторів. Формальний комплаєнс, обслуговування капіталу російського походження переводять діяльність цієї групи в площину питань національної безпеки. Можливість використання подібної інфраструктури для забезпечення розрахунків в інтересах російського ВПК зміщує статус її організаторів із простого посередництва у сумнівних фінансових операціях до участі у матеріально-технічному забезпеченні військово-промислового комплексу РФ.

Зазначені обставини актуалізують питання щодо подальших кроків – імовірності внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів з метою блокування їхніх активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захисту інвесторів та перекриття потенційних каналів фінансування російської військової агресії.