Растения против тяжелых металлов: ученая объяснила, какие культуры будут лечить почву после войны

На очистку грунтов понадобятся годы

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После завершения боевых действий украинские земли будут нуждаться в очистке от остатков химических соединений и тяжелых металлов, используемых в боеприпасах. Здесь на помощь могут прийти фиторемедианты – растения, способные "впитывать" часть опасных веществ, постепенно снижая уровень загрязнения почвы.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала доцент кафедры экологии и ботаники Сумского национального аграрного университета, научный сотрудник Бернского университета прикладных наук и почетный профессор Королевского аграрного университета Великобритании Елена Мельник. По ее словам, среди них есть как хорошо известные в Украине, так и экзотические растения.

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По словам эколога, части украинских полей понадобится своеобразное "лечение" после завершения боевых действий. Одним из таких инструментов могут стать растения, способные накапливать в своих тканях тяжелые металлы и другие опасные вещества.

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"Речь идет о так называемой фиторемедиации — естественном способе очистки почв с помощью растений. Одним из вариантов может стать выращивание специальных культур. Как вариант, мы будем использовать фиторемедианты – зеленые растения для производства биогаза, смешивая их с другими растительными остатками. Среди потенциальных помощников хорошо знакомый украинцам подсолнечник, а также ива и мискантус (род многолетних трав родом из субтропических и тропических регионов Африки и Азии). Они способны накапливать часть опасных веществ, постепенно снижая уровень загрязнения почвы", — рассказала Мельник.

Подсолнечник. Фото Википедия

Ива. Фото Википедия

Мискантус

В то же время, она предупредила, что это не волшебная палочка и не способ вернуть землю в нормальное состояние за один сезон. Речь идет о годах обновления.

"Однако учитывая значительные площади земель, находящихся под влиянием боевых действий, вопрос использования фиторемедиантов до конца не решен, ведь эти растения нужно утилизировать, а соответствующих площадок и законодательной базы нет", — подчеркнула Мельник.

Елена Мельник

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