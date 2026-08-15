Комары больше не страшны: какой простой трюк помогает избавиться от зуда

Что делать после укуса насекомого

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В Threads набирает популярность простой способ избавиться от зуда после укуса комара или мошки — приложить к коже тепло. Автор поста рассказала, что смочила спонж горячей водой и приложила его к месту укуса, после чего зуд быстро исчез.

В комментариях пользователи поделились собственными вариантами этого метода. "Телеграф" расскажет, почему тепло действительно может помогать и почему с таким лайфхаком стоит быть осторожным.

Как работает лайфхак

По словам автора поста, если приложить к месту укуса максимально горячее, но терпимое тепло на несколько минут, зуд может прекратиться.

"Намочила спонжик горячей водой, приложила — и о чудо! Все! Как ничего и не было", — написала девушка.

Сообщение в Threads

Авторка объяснила это тем, что высокая температура якобы разрушает белок насекомого.

Однако последняя часть объяснения не совсем точна. Зуд после укуса возникает не просто из-за присутствия "белка насекомого", а из-за реакции организма на компоненты слюны насекомого. Она запускает местную иммунную реакцию, в частности высвобождение гистамина и активацию нервных волокон, что и вызывает зуд.

Люди советуют ложку, одеколон и даже "Звездочку"

В комментариях под постом другие пользователи рассказали о собственных способах борьбы с зудом.

Один из них использует металлическую ложку:

"Я ложку в кипяченую воду кладу на 10 сек, потом прикладываю. Всегда помогает. И да, печет норм".

Комментарий из Threads

Другая комментаторка рассказала о неожиданной альтернативе — одеколоне. По ее словам, после укусов комаров и насекомых родственница нанесла средство на кожу, после чего зуд прекратился.

"Все мигом перестало зудеть. Но встал вопрос, как отмыться от этого аромата и как убрать его из машины?"

Комментарий из Threads

Еще одна пользовательница посоветовала бальзам "Звездочка", а также слюну как вариант на случай, когда под рукой нет других средств.

Комментарий из Threads

Почему тепло действительно может убирать зуд

Исследования показывают, что локальное тепло действительно способно быстро уменьшать зуд после укусов насекомых. В крупном исследовании, которое охватило более 12 тысяч обработанных укусов, после применения концентрированного тепла зуд от укусов комаров уменьшился в среднем на 57% уже в течение первой минуты, а через 5–10 минут — на 81%.

Механизм сложнее, чем простое "сварить белок". Тепло воздействует на температурочувствительные рецепторы кожи. Их активация может подавлять передачу сигналов зуда нервной системой. Именно поэтому мозг перестает так остро воспринимать раздражение в месте укуса.

Экспериментальные исследования также показывали, что короткий тепловой стимул температурой около 45–50 °C может существенно подавлять зуд, вызванный гистамином.

То есть сам принцип лайфхака имеет под собой основания. Но это не означает, что чем горячее — тем лучше.

Почему кипяток — плохая идея

Самая опасная часть такого лайфхака — попытка использовать очень горячий предмет или воду.

Медицинские устройства для тепловой обработки укусов работают с контролируемой температурой и очень коротким временем контакта. В одном из исследований использовалась температура до 51 °C, а в другой работе изучали локальное тепло примерно 45–52 °C в течение нескольких секунд.

Поэтому прикладывать к коже ложку, которую только что достали из кипятка, или держать горячий спонж несколько минут не стоит. Можно получить уже не облегчение от укуса, а ожог.

Если после укуса появляются выраженный отек, проблемы с дыханием, головокружение или другие признаки сильной аллергической реакции, экспериментировать с горячей ложкой не следует — нужна медицинская помощь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые обнаружили особую городскую форму комаров, которым не нужна кровь для размножения.