В Киеве жертвы и загрязнение после атаки РФ: что за вещество в воздухе и где дышать тяжелее всего

Известно о погибшей и более 20 пострадавших

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После полуночи в среду, 5 августа, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки произошла утечка аммиака.

В Киеве произошла утечка аммиака — есть ли угроза

В Голосеевском районе в результате атаки была повреждена система, содержащая около 300 литров аммиака. По состоянию на 2:30 утечку локализовали спасатели. Угрозы для населения нет, подчеркнули в КМВА.

Голосеевский район на карте

В ГСЧС уточнили, что спасатели перекрыли запорную арматуру. Там подтвердили, что угрозы людям нет.

Враг атаковал Киев. Фото: ГСЧС

Возникли пожары. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

По данным сайта saveecobot, качество воздуха в столице по состоянию на утро 5 августа ухудшилось, но незначительно. Самый высокий уровень загрязненности фиксируется на улице Архитектора Вербицкого (это Дарницкий район).

Карта качества воздуха в Киеве на утро 05.08.2026

Аммиак – это бесцветный газ с характерным резким запахом нашатыря и едким вкусом. Он почти в два раза легче воздуха. Сжиженный аммиак — это жидкость легче воды, которая в воздухе образует слабый дым. Огнеопасен, образует взрывчатые смеси с воздухом. Ядовит, особенно опасен для глаз.

Как действовать в случае возникновения химической опасности. Инфографика: Минокружение

Последствия атаки на Киев 5 августа

Повреждена жилищная инфраструктура. Возникли пожары складских помещений на значительной площади. Пострадали жилые дома. По данным КМВА, последствия атаки фиксируются более чем на семи локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после ночной атаки врага на столицу пострадали 24 человека. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.

В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы.

Оболонский район: возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое – пострадали.

возник пожар в нежилом здании. Один человек погиб, трое – пострадали. Святошинский район: загорелось складское помещение одного из магазинов.

загорелось складское помещение одного из магазинов. Голосеевский район: На двух локациях произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях, они ликвидированы. Пострадали четыре человека.

"По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Спасателями перекрыта запорная арматура. К счастью, угрозы для населения нет", — говорится в сообщении.

Деснянский район: пожар в двух нежилых постройках.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 1 августа россияне также устроили массированную баллистическую атаку на Киев. В результате очередного удара погибли девять человек, еще несколько десятков пострадали, среди них четверо детей.