Деньги возвращают не всем: кому "Новая почта" не компенсирует стоимость уничтоженной посылки
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В каких случаях деньги не удастся вернуть
Российские удары по терминалам "Новой почты" неоднократно приводили к уничтожению отправлений. В компании заявили, что клиенты могут обращаться за компенсацией за утраченные посылки, однако выплаты осуществляют не во всех случаях.
В "Новой почте" рассказали журналисту "Телеграф", чья посылка была уничтожена из-за атаки России, при каких условиях клиент может получить возмещение, а когда компания имеет право отказать в компенсации.
В каких случаях "Новая почта" рассматривает компенсацию
В компании объяснили, что в случае потери посылки клиент может подать обращение по поводу компенсации. Это касается, в частности, отправлений с частично уплаченной стоимостью или оформленных наложенным платежом.
"Каждое обращение рассматривается индивидуально в соответствии с законодательством Украины и правилами предоставления услуг "Новой почты"", — отметили в компании.
По словам представителей "Новой почты", решение принимается после проверки обстоятельств конкретной ситуации.
Когда могут отказать в выплате
Несмотря на возможность получить компенсацию, есть случаи, когда компания может не удовлетворить обращение клиента.
В "Новой почте" отметили, что отказ возможен только при условии, предусмотренном законодательством или внутренними правилами предоставления услуг.
В частности, компенсацию могут не выплатить, если:
- нет законных оснований для возмещения;
- клиент не выполнил необходимых условий для получения компенсации;
- отсутствуют подтверждения, необходимые для рассмотрения обращения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с частичной оплатой и наложенным платежом, если посылку уничтожил российский удар.