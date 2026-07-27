Деньги возвращают не всем: кому "Новая почта" не компенсирует стоимость уничтоженной посылки

В каких случаях деньги не удастся вернуть

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Российские удары по терминалам "Новой почты" неоднократно приводили к уничтожению отправлений. В компании заявили, что клиенты могут обращаться за компенсацией за утраченные посылки, однако выплаты осуществляют не во всех случаях.

В "Новой почте" рассказали журналисту "Телеграф", чья посылка была уничтожена из-за атаки России, при каких условиях клиент может получить возмещение, а когда компания имеет право отказать в компенсации.

В каких случаях "Новая почта" рассматривает компенсацию

В компании объяснили, что в случае потери посылки клиент может подать обращение по поводу компенсации. Это касается, в частности, отправлений с частично уплаченной стоимостью или оформленных наложенным платежом.

"Каждое обращение рассматривается индивидуально в соответствии с законодательством Украины и правилами предоставления услуг "Новой почты"", — отметили в компании.

По словам представителей "Новой почты", решение принимается после проверки обстоятельств конкретной ситуации.

Когда могут отказать в выплате

Несмотря на возможность получить компенсацию, есть случаи, когда компания может не удовлетворить обращение клиента.

В "Новой почте" отметили, что отказ возможен только при условии, предусмотренном законодательством или внутренними правилами предоставления услуг.

В частности, компенсацию могут не выплатить, если:

нет законных оснований для возмещения;

клиент не выполнил необходимых условий для получения компенсации;

отсутствуют подтверждения, необходимые для рассмотрения обращения.

Когда могут отказать в выплате. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с частичной оплатой и наложенным платежом, если посылку уничтожил российский удар.