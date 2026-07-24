Рожденные в СССР имеют одну привычку, которая сегодня помогает экономить тысячи гривен

Она сформирована тотальным дефицитом

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Поколение, выросшее в СССР, нередко критикуют за привычку ничего не выбрасывать. Однако сегодня именно этот подход неожиданно оказался выгодным. Многие предметы, которые раньше годами лежали "на всякий случай", помогают экономить тысячи гривен на покупке бытовых мелочей, организации хранения и даже ремонте.

"Телеграф" собрал список вещей, которые никогда не выбрасывают люди старшего поколения.

Стеклянные банки. Их можно использовать для хранения круп или специй вместо того, чтобы покупать специальные баночки. Зачастую это действительно помогает экономить существенные суммы, а мы еще даже не упомянули о консервации, без которой выходцы из СССР не представляют своей жизни.

Их можно использовать для хранения круп или специй вместо того, чтобы покупать специальные баночки. Зачастую это действительно помогает экономить существенные суммы, а мы еще даже не упомянули о консервации, без которой выходцы из СССР не представляют своей жизни. Пластиковые ведерки из-под сметаны, майонеза или мороженого . Они подойдут для хранения продуктов, выращивания рассады или заменят магазинные вазоны для комнатных растений. В последнем случае экономия тоже может быть очень значительной.

. Они подойдут для хранения продуктов, выращивания рассады или заменят магазинные вазоны для комнатных растений. В последнем случае экономия тоже может быть очень значительной. Пакеты. Повторное применение пакетов для походов в магазин или для мусора вместо покупных не сбережет крупную сумму сразу, однако за несколько месяцев кошелек ее ощутит.

Повторное применение пакетов для походов в магазин или для мусора вместо покупных не сбережет крупную сумму сразу, однако за несколько месяцев кошелек ее ощутит. Старые полотенца и футболки. Выходцы из Советского Союза никогда не покупают тряпки для уборки. Вместо них используют старую одежду и это минимум. Из старой одежды шьют подушки и даже покрывала, а нарезав из старья "пряжу" вяжут бабушкины коврики.

Выходцы из Советского Союза никогда не покупают тряпки для уборки. Вместо них используют старую одежду и это минимум. Из старой одежды шьют подушки и даже покрывала, а нарезав из старья "пряжу" вяжут бабушкины коврики. Коробки из-под обуви. Вместо того чтобы покупать пластиковые органайзеры, используют с той же целью коробки для шкафов и ящиков.

Вместо того чтобы покупать пластиковые органайзеры, используют с той же целью коробки для шкафов и ящиков. Старые простыни. Люди старшего поколения всегда найдут применение старым простыням, накрыв ними мебель во время ремонта или соорудив чехлы для хранения одежды.

Люди старшего поколения всегда найдут применение старым простыням, накрыв ними мебель во время ремонта или соорудив чехлы для хранения одежды. Пуговицы и молнии. В СССР каждая женщина имела коробку для подобных мелочей. Перед тем как превратить кофточку в тряпку, пуговицы с нее обязательно срезались, чтобы использовать их повторно.

Пришивание пуговиц. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эта привычка сформировалась из-за постоянного дефицита товаров в СССР. Люди привыкли оценивать вещь не только по ее нынешнему назначению, но и по потенциальной будущей пользе. Сегодня это называют осознанным потреблением, хотя для старшего поколения это была обычная бытовая стратегия.

Вместе с тем специалисты отмечают, что важно отличать рациональную бережливость от накопительства. Если вещь объективно не может пригодиться и годами занимает место, она превращается не в способ экономии, а в источник беспорядка.

Напомним, чтобы укроп, петрушка, салат или другая зелень не теряли свежесть уже через несколько дней, в СССР использовали простой домашний метод хранения. Он не требовал особых контейнеров или пищевых пакетов, но дозволял существенно продлить срок хранения.