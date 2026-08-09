"Никаких караваев и рушников": Что на самом деле нужно нести в дом будущих сватов

Мир меняется, хотя многие и чтут традиции предков

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С точки зрения этикета родители жениха могут порадовать родителей невесты при знакомстве подарочной корзиной. А вот дарить каравай, соль, рушники — это пережиток прошлого, который мы можем увидеть разве что в старых фильмах.

Об этом "Телеграфу" рассказала ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко. По ее словам, светский этикет развивается и очень резво реагирует на любые изменения, происходящие в нашем обществе. Адаменко советует дарить будущим сватам все то же, что мы берем, когда идем в гости к любому другому. Речь идет о цветах, шампанском и сладостях.

Пожалуй, не стоит говорить о том, что нужно брать с собой какой-нибудь каравай, там соль, полотенца. Все это мы привыкли видеть в каких-нибудь, пожалуй, что в фильмах о прошлом. А сейчас, когда идут знакомиться родители к будущим своим родственникам, это может быть так же, если бы мы с вами шли в гости к любому. Что мы берём? Мы берем цветы, мы берем шампанское, мы берем торт или какие-то там, я не знаю, сладости, конфеты, шоколад. Наталья Адаменко

Кроме того, Наталья подчеркнула, что на данный момент очень популярны подарочные корзины. Такую может собрать каждый.

Сейчас очень распространены так называемые подарочные корзины. Это корзина в самом прямом смысле этого слова, то есть мы берем что-то за ручку, как корзину такую ​​и тогда туда мы можем вкладывать и шампанское, и вино, фрукты, сладости, сыры, если это белое вино. То есть, все то, что может быть и приятным, и полезным, и вкусным, и к столу. Я бы советовала сватам, которые идут к своим будущим сватам, воспользоваться таким советом и сделать такую ​​корзину подарочную. И там может быть все то, что они сочтут необходимым для того, чтобы не с пустыми руками прийти в гости к будущим своим родственникам. Я бы это посоветовала. Наталья Адаменко

Эксперт подытожила, что нет постоянных и прописанных правил касательно подарков для сватов при знакомстве. Чтобы порадовать будущих родственников, достаточно взять с собой "что-нибудь вкусное и что-то красивое".

Понимаете, нет таких постоянных правил. Может, это и хорошо, потому что нет где-то прописанного, что дарить, когда будущие сваты идут к своим родственникам будущих. Нет такого. Все это базируется на изменениях в обществе, на прогрессе, на демократии, как мы привыкли сейчас говорить. И ко всему тому, что я уже сказала. Мы идем в гости. Родители идут к родителям. Берите с собой что-нибудь вкусное, что-то красивое и это будет очень кстати. Наталья Адаменко

Наталья Адаменко/Фото: Открытые источники

Ранее Адаменко рассказала "Телеграфу", что говорит этикет касательно того, кто должен платить за кофе во время деловых и обычных свиданий. Наталья подчеркнула, что украинки на Западе перевоспитывают мужчин.