30 гривен за каждую остановку: в Киеве выдвинули неслыханную инициативу по стоимости проезда

Если бы инициативу поддержали, троллейбусы и метро стали бы "золотыми"

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Украинец предлагает ввести в Киеве прогрессивную шкалу оплаты проезда в коммунальном транспорте. Оплата могла бы зависеть от количества остановок, которые проехал пассажир.

Петицию №14459 с таким предложением на сайте Киевского городского совета опубликовал Андрей Машков. Он предлагает, чтобы стоимость проезда одной остановки в коммунальном транспорте стоила 30 гривен. Проехал две — плати 60, три — 90. Таким образом, тот, кто проехал в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро 10 остановок вынужден будет заплатить 300 гривен. По мнению автора петиции, такая система позволит существенно увеличить доходы коммунальных предприятий по оказанию услуг по перевозке пассажиров.

К слову, один из самых длинных троллейбусных маршрутов Киева — маршрут №30, соединяющий левобережный жилмассив Троещина с правобережной Чоколовкой. Он насчитывает 45 остановок в прямом направлении (от Милославской до Кадетского Роща) и 40 остановок в обратном направлении. Общая протяженность пути составляет 24,25 км.

Если бы власти приняли предложение Андрея Машкова, стоимость проезда троллейбусом №30 в прямом направлении от начала до конца влетела бы в копеечку. Пассажиру пришлось бы заплатить 1 350 гривен. Сейчас разовый проезд в коммунальном транспорте столицы, независимо от расстояния, стоит 30 гривен.

Сбор подписей под петицией начался 13 августа 2026 года. На момент публикации материала ее поддержали 26 человек. Киевский городской совет будет обязан рассмотреть предложение, если оно наберет 6 тысяч голосов. До конца голосования остается 59 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой идее автора этой петиции. Он предложил ввести в Киеве моторные лодки и шлюпки для перевозки пассажиров по реке Днепр.