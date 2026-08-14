Полякова носит часы с бриллиантами за 2 миллиона: такие имеют "избранные" (фото)

Как у Джулии Робертс и жены Криштиану Роналду

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Украинская певица Оля Полякова "засветила" на своей руке роскошные ювелирные часы, стоимость которых оценивается от €40 000 (ориентировочно 2 млн гривен). "Телеграф" выяснил, что за модель выбрала артистка.

На дорогой аксессуар обратил внимание автор блога о часах cats_and_watches в Threads. Речь идет о женских ювелирных часах Chopard L’Heure Du Diamant Oval, референс 139384-1104. Их ориентировочная стоимость составляет около €40 000-45 000.

Корпус этой модели диаметром 34,2 мм выполнен из 18-каратного белого золота, а безель украшен крупными бриллиантами классической огранки. Овальный перламутровый циферблат дополнен римскими цифрами и окружен бриллиантовым обрамлением.

Особенно выразительно часы смотрятся в сочетании с черным лакированным ремешком из кожи крокодила. Модель оснащена механизмом с ручным заводом, который показывает часы и минуты. Запас хода составляет около 30 часов.

Chopard давно ассоциируется с миром кино и красных дорожек: бренд является официальным партнером Каннского кинофестиваля. Ювелирные часы Chopard из коллекций Happy Diamonds и L’Heure du Diamant регулярно появляются на знаменитостях. Подобные украшения выбирали, в частности, Джулия Робертс, Пенелопа Крус, Белла Хадид и Марион Котийяр, а также жена Криштиану Роналду — Джорджина Родригес.

Ранее в сети заметили на руке мужа Оли Поляковой редкую модель от легендарного бренда. Это творение одного из самых известных часовых дизайнеров в мире.