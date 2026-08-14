"Параноидальный крысеныш": неизвестное фото Путина на публике всплыло в сети

Редкий кадр Путина с Лукашенко всплыл спустя годы

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В сети обсуждают архивное фото президента России, сделанное во время его публичного появления в Санкт-Петербурге в 2018 году. Пользователи вспоминают встречи с российским президентом и рассказывают, каким он выглядит вживую.

Одной из участниц обсуждения стала пользовательница Threads Елена. Она опубликовала фотографии, сделанные с балкона Мариинского театра, на которых Путин сидит в партере рядом с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я в 2018 году в Мариинке сидела над плешивым сверху. Он в партере с Лукашенко, а я прям над ними на балконе", — написала Елена. По ее словам, из-за присутствия Путина начало спектакля задержали примерно на полтора часа.

Пользовательница также обратила внимание на необычную деталь: на снимке в качестве геолокации указано Пулково — аэропорт Санкт-Петербурга, хотя фотография была сделана в Мариинском театре. На опубликованном кадре действительно видна отметка с другой локацией.

В комментариях пользователи начали иронизировать над тем, что российский диктатор находился прямо под балконом, с которого был сделан снимок. Один из подписчиков, Александр, спросил автора, не могла ли она "сбросить на российского диктатора кирпич".

Другие начали обсуждать внешний вид и охрану Путина. "Какой же он забитый параноидальный крысеныш", — написал один из комментаторов. Другой отметил: "А вокруг плотное кольцо ФСОшников, наслаждаются представлением".

Также вспомнили случаи задержек мероприятий с участием Путина. "Всегда опаздывает, надо же значимости придать своей никчемной персоне", — написал один из пользователей.

Некоторые комментарии были выдержаны в черном юморе. "Эх, вот бы всего один, малюсенький метеорит", — написала другая участница обсуждения.

Напомним, что на днях Путин впервые за 26 лет посетил Курилы. Это может иметь последствия для отношений РФ с Японией.