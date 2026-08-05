Не только Одесса: Россия начала пускать "Бандероли" по другому крупному городу

"Бандероль" является более дешевым средством воздушного нападения, чем обычная крылатая ракета

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Россияне пробуют расширить географию применения крылатой ракеты "Бандероль" по Украине. Так, вслед за Одессой, противник пытался атаковать ею Днепр.

Как отметил в комментарии "Телеграфу" известный волонтер Тимофей Кучер, Силы обороны ликвидировали ракету, которая несла угрозу для города.

По его словам, россияне периодически пытаются атаковать город "Бандеролями". Однако это происходит редко.

"По Днепру крылатую ракету типа "Бандероль" (Герань-5), имеющую скорость 500+ км/ч, котрая имеет боевую часть примерно 150 кг, очень редко применяют. По Днепру в основном бьют ударными реактивными БПЛА типа Герань-4 "Сикер". Но в позапрошлом месяце по Днепру тоже пытались нанести удары крылатыми ракетами типа "Бандероль". Однако благодаря Силам обороны Украины угроза была ликвидирована", — рассказал Кучер.

Крылатая ракета "Бандероль"

Что известно о "Бандероли"

В ГУР еще во время первых ударов "Бандеролями" уточняли, что это не отдельный дрон, а настоящая крылатая ракета. К тому же в ней иностранные чипы, полученные в обход санкций. Технические характеристики сообщили на платформе War&Sanctions (раздел "Компоненты в оружии").

Новая крылатая ракета S8000 "Бандероль" разработана подсанкционным предприятием "Кронштадт". Россия завершила испытания и запустила его в серийное производство. По данным ГУР, несмотря на это, конструкцию ракеты продолжают дорабатывать — об этом свидетельствуют различия между образцами 2025 и 2026 годов.

S8000 отличается повышенной маневренностью: выполняет повороты с меньшим радиусом, чем ракеты типа Х-101 или 3М-14, но сохраняет типичную для крылатых ракет траекторию. "Бандероль" имеет боевую часть около 150 кг, развивает скорость до 550-600 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 350-400 км. Сначала ее запускали только с беспилотников "Орион", однако сейчас для этого также используют наземные пусковые установки в оккупированном Крыму и вертолеты Ми-28.

Как выглядит "Бандероль"

Несмотря на санкции, в "Бандероли" обнаружен ряд иностранных компонентов. Двигатель — из Китая (в свободной продаже), телеметрия вероятно из Австралии или ее копия, батарея из Японии, сервоприводы из Южной Кореи и почти 20 микросхем производства США, Китая, Японии, Южной Кореи и Швейцарии. Всего разведка идентифицировала более 20 ключевых деталей ракеты и около 30 компаний, причастных к их производству или поставке.

Иностранные детали в "Бандероли"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас с комплексами Patriot, к которым у Украины не хватает ракет.