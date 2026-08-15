Українці знайшли незвичайне застосування уламку дрона: небезпечна курортна витівка з Одещини (відео)

Нехтування правилами безпеки може мати негативні наслідки

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Українці на Одещині із гумором та кмітливістю підійшли до залишків російських дронів. З частини одного з них, попри небезпеку, вони зробили … столик.

Відео з Затоки, курортної зони на Одещині, яка частково зруйнована російськими обстрілами, розмістили в регіональному телеграм-каналі. Авторка відео каже "Дивіться, який столик вийшов" і ставить на уламки келих та пляшку шампанського.

Зауважимо, йдеться про частину, як розташована в задній частині ударного дрона. Це кінчик крила, який потрібен, щоб дрон летів далі та був краще стабілізований — типовий елемент для дрона зі схемою "літаюче крило".

Частина з відео - елемент крила "Шахеда"/ Фото: Національна поліція, відмітка "Телеграф"

Водночас і правоохоронці, і рятувальники наполегливо закликають українців не наближатися до уламків російських дронів та не намагатися їх розбирати чи забирати. В частині з них може бути вибухівка, що ще не здетонувала, або пошкоджені батареї, які також можуть спалахнути із високою температурою. Про подібні знахідки потрібно повідомити відповідні служби.

Проте небезпека не зупиняє деяких українців. В мережі подекуди з'являються відео, зокрема з Одеси, як відпочивальники плавають, поруч із дронами, вантажать кудись уламки тощо, проте такі розваги можуть коштувати життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що уламком російського дрона вбило дівчину просто під час засмагання на пляжі. В неї виникла кровотеча і ніхто не зміг допомогти.