Стойкость критической инфраструктуры: цикл обсуждений в преддверии зимы

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Решение основных вопросов, связанных с сохранением устойчивости критической инфраструктуры, не должно ложиться только на плечи государства – бизнес активно вовлекается в этот процесс. В то же время для бизнеса чрезвычайно важна обратная связь от государства и помощь в решении неотложных вопросов, касающихся, в частности, регуляторного обеспечения определенных сфер бизнес-деятельности в условиях обстрелов.

Об этом шла речь во время круглого стола " Устойчивость критической инфраструктуры Украины: подготовка к зиме", при модерации Федерацией работодателей Украины, передает корреспондент "Телеграфа".

"Мы все видим, как за последний месяц возросло количество ударов по объектам критической инфраструктуры, и видим, как государство принимает ответные меры на эти вызовы. В то же время бизнес, промышленность стремятся совместно наработать конкретные шаги на ближайшие полгода, особенно на зиму. Поэтому мы начинаем серию дискуссий по этому вопросу. Сегодня каждая отрасль имеет собственные вызовы, но в то же время и конкретные решения по повышению устойчивости. Во время круглого стола участники очертили ряд практических шагов, реализация которых будет способствовать усилению готовности критической инфраструктуры к работе в условиях военных угроз и предстоящему осенне-зимнему периоду", — отметил генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

Руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что кроме финансового ресурса, в котором компания нуждается на постоянной основе, ключевым вопросом для "Укрэнерго" на сегодняшний день является поставка оборудования. Поэтому, по его словам, роль промышленности, которая поставляет это оборудование, сегодня трудно переоценить.

"Повреждений было слишком много. Поэтому вопрос сейчас стоит относительно получения того оборудования, которое мы должны установить на наших подстанциях. Спасибо ФРУ за поддержку и налаживание работы по поставкам трансформаторов напряжения и трансформаторов тока в Украине. Мы уже работаем с производителем и надеемся еще до начала осенне-зимнего периода получить первые поставки этого оборудования", — сказал он.

Руководитель "Укрэнерго" также подчеркнул, что чрезвычайно положительной тенденцией для обеспечения устойчивости энергосистемы может стать создание бизнесом и промышленностью собственных генерирующих мощностей. Кроме того, по его словам, государство готовит новые преференции для тех, кто пытается экономить государственную электроэнергию.

"Насчет того, чем может помочь бизнес: в первую очередь — это строительство собственной генерации. Напомню, что есть постановление Правительства, которое позволяет тем, кто производит собственную электроэнергию, быть не отключенным при применении вынужденных мер ограничения. И сейчас готовится новое постановление, предусматривающее, что тот, кто обеспечивает импорт электроэнергии на определенном уровне, – того не будут отключать", — подчеркнул Зайченко.

Он также добавил, что в настоящее время в Украине продолжается конкурсное строительство более 1,5 ГВт нового поколения и призвал бизнес-среду активнее приобщаться к этому процессу.

В свою очередь, технический директор "Киевстара" Владимир Лутченко отметил, что компания изучив опыт предыдущих лет, особенно прошлой зимой, значительно усилила свою готовность к будущим блэкаутам.

"За последние годы система резервирования сети изменилась коренным образом. Если до полномасштабного вторжения базовые станции были рассчитаны на несколько часов автономной работы, то сегодня все критически важные объекты сети оснащены резервными источниками питания. Всего в усиление энергостойкости сети "Киевстар" инвестировал более 5,6 млрд грн, а работу сети при обесточивании обеспечивают более 10 тысяч генераторов и 261 тысяча аккумуляторов. В то же время для всей телеком-отрасли все ощутимее становится недостаток квалифицированных инженерных кадров", — отметил техдиректор "Киевстара".

В контексте дефицита технических специалистов участники круглого стола обсудили возможность применения практики совместного использования пассивной инфраструктуры мобильными операторами, которая уже много лет используется в странах ЕС. Такая модель помогает эффективно использовать технические, энергетические и кадровые ресурсы и позволяет сохранять стабильность сетей без ограничения конкуренции.

Во время мероприятия со своими предложениями по взаимодействию власти и бизнеса выступили Советница Главы Ассоциации городов Украины по муниципальным вопросам Оксана Продан и исполнительный директор Ukrainian Food Retail Alliance Наталья Петровская.

По словам Оксаны Продан, общины готовятся к отопительному сезону в сверхсложных условиях: коммунальные предприятия одновременно устраняют последствия обстрелов и адаптируют системы теплоснабжения к вызовам зимы. Ускорить эти процессы, по ее оценке, помогло бы комплексное решение нескольких вопросов на государственном уровне — в частности, задолженности за разницу в тарифах на теплоснабжение и действующих ограничений на использование газа для когенерационных установок. Отдельным вызовом Продан назвала снабжение топливом общин в зонах активных и возможных боевых действий, где враг целенаправленно уничтожает автозаправочные станции.

Наталья Петровская в свою очередь отметила, что ее объединение в условиях обстрелов ожидает от государства поддержки программы по кредитованию бизнеса, а также решения вопросов страхования предпринимателей, занимающихся ритейлом.

Цель круглого стола – не одноразовая дискуссия, а запуск постоянной площадки для координации действий бизнеса и общин с перспективой привлечения государства к этому диалогу. Именно поэтому Федерация работодателей Украины рассматривает эту встречу как первый шаг в более длинной серии отраслевых обсуждений: следующие круглые столы планируется провести с представителями промышленности, аграрного сектора и логистики – отраслей, которые также нуждаются в подготовке к осенне-зимнему периоду и новым вызовам военного времени. Отдельное направление дальнейшего диалога – поддержка пострадавших предприятий и бизнеса в прифронтовых регионах, требующих особого внимания ввиду поврежденной инфраструктуры и ограниченного доступа к ресурсам.