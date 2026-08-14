Пострадают не только миллионники

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Идеолог главы России Владимира Путина Александр Дугин заявил, что Москва и Санкт-Петербург будут стерты с лица земли. По его словам, жителей нужно массово выселять из городов в деревни, поскольку война России с Западом и применение ядерного оружия почти неизбежны.

В контексте этого заявления "Телеграф" решил узнать у искусственного интеллекта, какие города находятся в зоне риска.

Нейросеть Gemini изучила действующие военные доктрины НАТО и США и смоделировала возможный сценарий масштабного ядерного удара по территории России. Расчеты показывают, что в случае перехода конфликта к полномасштабной ядерной эскалации удары, вероятнее всего, будут наноситься не хаотично, а последовательно — двумя четко разделенными волнами.

Первая волна: ослепление и обезглавливание

По мнению модели, первыми будут атакованы ключевые центры принятия решений, стратегические базы и узлы связи, чтобы лишить возможности нанести ответный удар. В ядерной стратегии это называется Counterforce.

Gemini указала места, которые будут приоритетными целями ядерного удара:

Москва и Подмосковье (Власиха, Чехов, Софрино) , где находятся главный командный кулак, штабы РВСН и узлы ПРО.

, где находятся главный командный кулак, штабы РВСН и узлы ПРО. Базы ядерных ракет (РВСН) : Татищево, Козельск, Бологое, Ясный, Ужур, Тейково, Нижний Тагил, Новосибирск.

: Татищево, Козельск, Бологое, Ясный, Ужур, Тейково, Нижний Тагил, Новосибирск. Аэродромы стратегической авиации , названия которых из-за войны уже знает каждый украинец: Энгельс (Саратовская обл.), Оленья (Мурманская обл.), Украинка (Амурская обл.).

, названия которых из-за войны уже знает каждый украинец: Энгельс (Саратовская обл.), Оленья (Мурманская обл.), Украинка (Амурская обл.). Базы подводных лодок, являющихся носителями ядерного оружия, расположенные в Гаджиево, Видяево, Заозерске на Севере и Вилючинске на Камчатке.

Какие город РФ станут целями первых ядерных ударов. Инфографика: "Телеграф"

Вторая волна: промышленный коллапс

"В случае перехода эскалации в тотальную фазу удары нанесут по главным экономическим и логистическим артериям страны (Countervalue)", – написала нейросеть.

Справка: Удары Countervalue направляется на города, промышленность, энергетическую инфраструктуру и другие объекты, уничтожение которых наносит максимальный ущерб государству и населению.

Целями второй волны станут главный военный, судостроительный и энергетический хаб на Балтике Санкт-Петербург, а также Северодвинск, который является сердцем атомного подводного судостроения.

Ядерные удары будут нанесены по оборонным гигантам и городам-миллионникам, в частности Екатеринбургу, Челябинску, Перми, Нижнему Новгороду, Самаре и Ростову-на-Дону, который является главным логистическим узлом юга России.

Почему деревни не спасут россиян: вывод нейросети

По мнению искусственного разума, призывы российских идеологов переселять жителей городов в сельскую местность в случае ядерной угрозы проблему не решат. Многие шахтные пусковые установки и военные аэродромы расположены как раз вдали от мегаполисов.

Кроме того, радиоактивные осадки и разрушение централизованной энергосистемы сделают жизнь в провинции крайне тяжелой — без стабильного электричества, отопления и доступа к медицинской помощи.

Напомним, ранее прокремлевская газета "Московский комсомолец" внезапно раскритиковала за ядерную риторику главу РПЦ патриарха Кирилла, который является духовником главы РФ Владимира Путина.