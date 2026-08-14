Стійкість критичної інфраструктури: цикл обговорень напередодні зими

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Вирішення основних питань, пов’язаних зі збереженням стійкості критичної інфраструктури, не повинно лягати лише на плечі держави – бізнес активно долучається до цього процесу. Водночас для бізнесу надзвичайно важливий зворотній зв’язок від держави та допомога у вирішенні нагальних питань, що стосуються, зокрема, регуляторного забезпечення певних сфер бізнес-діяльності в умовах обстрілів.

Про це йшла мова під час круглого столу "Стійкість критичної інфраструктури України: підготовка до зими", за модерації Федерацією роботодавців України, передає кореспондент "Телеграфу".

"Ми всі бачимо, як за останній місяць зросла кількість ударів по об'єктах критичної інфраструктури, і бачимо, як держава вживає заходів у відповідь на ці виклики. Водночас бізнес, промисловість прагнуть спільно напрацювати конкретні кроки на найближчі півроку, особливо на зиму. Тому ми започатковуємо серію дискусій з цього приводу. Сьогодні кожна галузь має власні виклики, але водночас і конкретні рішення для підвищення стійкості. Під час круглого столу учасники окреслили низку практичних кроків, реалізація яких сприятиме посиленню готовності критичної інфраструктури до роботи в умовах воєнних загроз та майбутнього осінньо-зимового періоду", —зазначив генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

Керівник "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що окрім фінансового ресурсу, який компанії потрібен на постійній основі, ключовим питанням для "Укренерго" на сьогоднішній день є постачання обладнання. Тож, за його словами, роль промисловості, яка це обладнання постачає, сьогодні важко переоцінити.

"Пошкоджень було надто багато. Тож питання зараз стоїть щодо отримання того обладнання, яке ми маємо установити на наших підстанціях. Дякуємо ФРУ за підтримку і налагодження роботи щодо постачання трансформаторів напруги і трансформаторів струму в Україні. Ми вже працюємо з виробником і сподіваємося ще до початку осінньо-зимового періоду отримати перші поставки цього обладнання", — зазначив Зайченко.

Керівник "Укренерго" також підкреслив, що надзвичайно позитивною тенденцією для забезпечення стійкості енергосистеми може стати створення бізнесом та промисловістю власних генеруючих потужностей. Окрім того, за його словами, держава готує нові преференції для тих, хто намагається "економити" державну електроенергію.

"Щодо того, чим може допомогти бізнес: в першу чергу – це будівництво власної генерації. Нагадаю, що є постанова Уряду, яка дозволяє тим, хто виробляє власну електроенергію, бути не відключеним під час застосування вимушених заходів обмеження. І зараз готується нова постанова, яка передбачає, що той, хто забезпечує імпорт електроенергії на певному рівні, виробляє її сам чи користується енергією розподіленої генерації – того не будуть відключати", — підкреслив Зайченко.

Він також додав, що наразі в Україні триває конкурсна будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації і закликав бізнес-середовище активніше долучатися до цього процесу

Своєю чергою технічний директор "Київстару" Володимир Лутченко зазначив, що компанія вивчивши досвід попередніх років, особливо минулої зими, значно посилила свою готовність до майбутніх блекаутів.

"За останні роки система резервування мережі змінилася докорінно. Якщо до повномасштабного вторгнення базові станції були розраховані на кілька годин автономної роботи, то сьогодні всі критично важливі об'єкти мережі оснащені резервними джерелами живлення. Загалом у посилення енергостійкості мережі "Київстар" інвестував понад 5,6 млрд грн, а роботу мережі під час знеструмлень забезпечують понад 10 тисяч генераторів і 261 тисяча акумуляторів. Водночас для всієї телеком-галузі дедалі відчутнішою стає нестача кваліфікованих інженерних кадрів", — зазначив техдиректор "Київстару".

У контексті дефіциту технічних спеціалістів учасники круглого столу обговорили можливість застосування практики спільного використання пасивної інфраструктури мобільними операторами, яка вже багато років використовується в країнах ЄС. Така модель допомагає ефективніше використовувати технічні, енергетичні та кадрові ресурси і дає змогу зберігати стабільність мереж без обмеження конкуренції.

Під час заходу із своїми пропозиціями щодо взаємодії влади та бізнесу виступили Радниця Голови Асоціації міст України з муніципальних питань Оксана Продан та виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталія Петрівська.

За словами Оксани Продан, громади готуються до опалювального сезону в надскладних умовах: комунальні підприємства одночасно усувають наслідки обстрілів і адаптують системи теплопостачання до викликів зими. Прискорити ці процеси, за її оцінкою, допомогло б комплексне вирішення кількох питань на державному рівні — зокрема наявної заборгованості за різницю в тарифах на теплопостачання та чинних обмежень на використання газу для когенераційних установок. Окремим викликом Продан назвала забезпечення паливом громад у зонах активних і можливих бойових дій, де ворог цілеспрямовано знищує автозаправні станції.

Наталія Петрівська своєю чергою зазначила, що її об’єднання в умовах обстрілів очікує від держави на підтримку програми по кредитуванню бізнесу, а також вирішення питань страхування підприємців, котрі займаються ритейлом.

Мета круглого столу – не одноразова дискусія, а запуск постійного майданчика для координації дій бізнесу та громад, з перспективою залучення держави до цього діалогу. Саме тому Федерація роботодавців України розглядає цю зустріч як перший крок у довшій серії галузевих обговорень: наступні круглі столи планується провести з представниками промисловості, аграрного сектору та логістики – галузей, які так само потребують підготовки до осінньо-зимового періоду та нових викликів воєнного часу. Окремий напрям подальшого діалогу – підтримка постраждалих підприємств і бізнесу у прифронтових регіонах, які потребують особливої уваги з огляду на пошкоджену інфраструктуру та обмежений доступ до ресурсів.