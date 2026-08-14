"Зима будет жаркой": Украина четко ответила России на угрозы "заморозки"

Украинцы высмеяли очередные угрозы россиян

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Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале изображение ударных беспилотников типа "Шахед" с надписью "Как снег на голову". Российское ведомство сопроводило пост фразой: "Зимой вам будет "заморозка"", намекнув на возможные новые удары по Украине в холодный период.

На российскую публикацию уже ответили в Министерстве обороны Украины. Там опубликовали изображение беспилотников на фоне горящего промышленного объекта с надписью "В холод птицы летят в горячие края". Не оставили заявление РФ без внимания и украинцы — в соцсетях появилась серия мемов. "Телеграф" собрал самые интересные реакции.

Сообщение Министерства обороны России

"Зима будет жаркой", — написали в Минобороны Украины.

Ответ Министерства обороны Украины. Фото: ministry_of_defense_ua/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

Мемы о "Как снег на голову". Фото: Bratchuk_Sergey/Telegram

В то же время свой ответ опубликовал и СтратКом ВСУ. Там показали фото горящего российского НПЗ с подписью:

"Согреемся огнем российских НПЗ".

Ответ Стратком ВСУ. Фото: Bratchuk_Sergey/AFUStratCom

Россия в течение полномасштабной войны неоднократно атаковала объекты генерации, электросети и тепловую инфраструктуру Украины. Прошлой зимой удары по энергетике также приводили к масштабным отключениям электроэнергии и проблемам с теплоснабжением.

Поэтому слова российского Минобороны о возможной "заморозке" имеют вполне конкретный контекст — Россия уже использовала удары по энергетике как часть своей военной кампании.

Украина в ответ бьет по НПЗ и складам РФ

В то же время Украина в последнее время усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре. Украинские беспилотники в течение 2026 года регулярно атаковали российскую энергетическую инфраструктуру, в частности НПЗ, трубопроводы и порты. В результате таких ударов в России возникали перебои в работе отдельных предприятий и поставках топлива.

Начиная с 18 июля, Украина атаковала хабы Wildberries в десятках мест, кроме РФ один из них находился в оккупированном Крыму. На сегодняшний день в России осталось около 20 ключевых распределительных центров, которые впервые могут стать целями украинских военных в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сбудется ли мрачный прогноз на зиму в Украине.