В одной из областей будут платить за воду по тарифам Швейцарии: выдержат ли кошельки украинцев

Цены на воду уже сравнивают с европейскими

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В Синельниково Днепропетровской области планируют существенно пересмотреть тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение в 2027 году. Согласно опубликованным расчетам, совокупная стоимость двух услуг может составить 223,17 грн за кубометр.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сравнил будущую цену со швейцарскими тарифами, одновременно обратив внимание на вопрос качества воды. "Телеграф" расскажет, сколько придется платить жителям города и что известно о состоянии питьевой воды.

Тариф могут повысить до 223 грн за кубометр

КП "Синельниковский городской водоканал" Днепропетровского областного совета планирует изменить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Предприятие объясняет необходимость пересмотра ростом расходов на электроэнергию, покупную воду, топливо, материалы для ремонтов, запчасти и оплату труда.

Согласно приведенным предприятием расчетам, тариф с НДС может составить:

112,82 грн/м³ — централизованное водоснабжение;

— централизованное водоснабжение; 110,35 грн/м³ — централизованное водоотведение;

— централизованное водоотведение; 223,17 грн/м³ — вместе.

В то же время сейчас для населения Синельниково действуют значительно более низкие тарифы — 43,81 грн за водоснабжение и 28,79 грн за водоотведение. Вместе это 72,60 грн за кубометр.

Тарифы на воду в Синельниково. Инфографика: ИИ "Телеграф"

"Как в Швейцарии", но есть вопросы к воде

На разницу между стоимостью услуги и ее качеством обратил внимание глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"223 грн за 1 куб. м воды установили в Синельниково на 2027 год. Как в Швейцарии, но там можно пить воду из-под крана, а в Синельниково опасно", — заявил Попенко.

По данным Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, в июле 2026 года в Синельниково исследовали 14 проб воды. В одной из исследованных проб зафиксировали превышение норматива по перманганатной окисляемости — показателю, который характеризует содержание в воде органических и других окисляемых веществ.

Сколько стоит вода в Швейцарии?

В Швейцарии тарифы на воду зависят от конкретной общины, однако ориентировочно водоснабжение и водоотведение могут стоить около 3–5 швейцарских франков за кубометр — примерно 165–275 грн. При этом качество питьевой воды там в целом оценивают как высокое: ее регулярно контролируют, а швейцарское Федеральное ведомство по безопасности пищевых продуктов отмечает, что питьевая вода в стране является безопасной и относится к наиболее контролируемым продуктам.

В крупных городах вода значительно дешевле

Для сравнения, в Днепре с 1 июля 2026 года для населения установлен тариф 47,10 грн за кубометр централизованного водоснабжения и 34,82 грн за водоотведение. Вместе — 81,92 грн/м³ с НДС.

В Киеве тарифы для населения применяются на уровне, установленном еще до полномасштабного вторжения: 13,47 грн/м³ за водоснабжение и 11,85 грн/м³ за водоотведение. Вместе — 30,38 грн/м³ с НДС.

Сколько придется платить семье

Один человек в квартире в среднем использует 100–150 литров воды в сутки. За месяц это примерно 3–4,5 м³ воды.

Для наглядности возьмем потребление 5 м³ в месяц и посчитаем, сколько придется платить за водоснабжение и водоотведение по новому тарифу.

Сейчас общий тариф для населения Синельниково составляет 72,60 грн за 1 м³. При потреблении 5 м³ это около 363 грн в месяц, или 4 356 грн в год.

Если предложенный тариф в 223,17 грн за 1 м³ утвердят, за такой же объем придется платить 1115,85 грн в месяц.

За год сумма составит уже 13 390 грн.

Сколько придется платить? Инфографика: ИИ "Телеграф"

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