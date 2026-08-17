В одній з областей платитимуть за воду по тарифам Швейцарії: чи витримають гаманці українців

Ціни на воду уже порівнюють із європейськими

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У Синельниковому Дніпропетровської області планують суттєво переглянути тариф на централізоване водопостачання та водовідведення у 2027 році. За оприлюдненими розрахунками, сукупна вартість двох послуг може становити 223,17 грн за кубометр.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко порівняв майбутню ціну зі швейцарськими тарифами, водночас звернувши увагу на питання якості води. "Телеграф" розповість скільки доведеться платити мешканцям міста та що відомо про стан питної води.

Тариф можуть підняти до 223 грн за кубометр

КП "Синельниківський міський водоканал" Дніпропетровської обласної ради планує змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Підприємство пояснює необхідність перегляду зростанням витрат на електроенергію, покупну воду, пальне, матеріали для ремонтів, запчастини та оплату праці.

За наведеними підприємством розрахунками, тариф з ПДВ може становити:

112,82 грн/м³ — централізоване водопостачання;

— централізоване водопостачання; 110,35 грн/м³ — централізоване водовідведення;

— централізоване водовідведення; 223,17 грн/м³ — разом.

Водночас нині для населення Синельникового діють значно нижчі тарифи — 43,81 грн за водопостачання та 28,79 грн за водовідведення. Разом це 72,60 грн за кубометр.

Тарифи на воду у Синельниковому. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

"Як у Швейцарії", але є питання до води

На різницю між ціною послуги та її якістю звернув увагу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"223 грн за 1 куб. м води встановили у Синельниковому на 2027 рік. Як у Швейцарії, але там можна пити воду з крану, а в Синельниковому небезпечно", — заявив Попенко.

За даними Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у липні 2026 року в Синельниковому досліджували 14 проб води. В одній із досліджених проб зафіксували перевищення нормативу за перманганатною окиснюваністю — показником, який характеризує вміст у воді органічних та інших окиснюваних речовин.

Скільки коштує вода у Швейцарії?

У Швейцарії тарифи на воду залежать від конкретної громади, однак орієнтовно водопостачання та водовідведення можуть коштувати близько 3–5 швейцарських франків за кубометр — приблизно 165–275 грн. При цьому якість питної води там загалом оцінюють як високу: її регулярно контролюють, а швейцарське Федеральне відомство з безпеки харчових продуктів зазначає, що питна вода в країні є безпечною та належить до найбільш контрольованих продуктів.

У великих містах вода значно дешевша

Для порівняння, у Дніпрі з 1 липня 2026 року для населення встановлено 47,10 грн за кубометр централізованого водопостачання та 34,82 грн за водовідведення. Разом — 81,92 грн/м³ з ПДВ.

У Києві тарифи для населення застосовуються на рівні, встановленому ще до повномасштабного вторгнення: 13,47 грн/м³ за водопостачання та 11,85 грн/м³ за водовідведення. Разом — 30,38 грн/м³ з ПДВ.

Скільки доведеться платити сім'ї

Одна людина в квартирі в середньому використовує 100–150 літрів води на добу. За місяць це приблизно 3–4,5 м³ води.

Для наочності візьмемо споживання 5 м³ на місяць та порахуємо, скільки доведеться платити за водопостачання і водовідведення за новим тарифом.

Наразі загальний тариф для населення Синельникового становить 72,60 грн за 1 м³. При споживанні 5 м³ це близько 363 грн на місяць, або 4 356 грн на рік.

Якщо запропонований тариф у 223,17 грн за 1 м³ затвердять, за такий самий обсяг доведеться платити 1 115,85 грн на місяць.

За рік сума становитиме вже 13 390 грн.

Скільки доведеться платити. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке пільговий тариф і як його оформити.