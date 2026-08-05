Стоите у раковины с открытым краном? Сколько денег утекает в канализацию за 10 минут мытья посуды

Тарифы на водоснабжение в Украине заставляют экономить

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Многие украинцы, моя посуду, имеют привычку не закрывать кран. Таким образом, за 10 минут этой процедуры может расходоваться минимум 80 литров воды, что становится дополнительной "нагрузкой" в платежке.

"Телеграф" подсчитал, сколько средств может терять семейный бюджет из-за вытекающей без пользы воды. Стоит отметить, что для расчета взята холодная вода, а с горячей, суммы станут еще больше.

Объем израсходованной воды

За минуту из полностью открытого крана вытекает примерно 8 литров воды. Таким образом, за 10 минут в общей сложности выльется минимум 80 литров.

Сколько будет истекать незакрытый кран во время мытья посуды?

В Киеве, по действующему тарифу от ЧАО АК "Киевводоканал", стоимость водоснабжения и водоотвода составляет 30,38 грн за 1 кубический метр (1000 литров). Таким образом, 80 литров равны 0,08 кубометра.

Стоимость 80 литров рассчитывается следующим образом: 0,08 м³ × 63,79 грн = 5,10 гривны. Таким образом, 10 минут не закрытого крана во время мытья посуды составляет более 5 гривен. За месяц может набежать впечатляющая сумма. А если вода горячая, дополнительно начисляются значительно большие суммы из-за ее нагрева (если используется централизованная поставка или бойлер нагревает электрическая энергия).

Мытье посуды с незакрытым краном может влететь в копеечку

Как снизить расходы?

Выключайте воду во время намыливания тарелок моющим средством.

Используйте режим заполнения раковины или миски вместо струи.

Установите специальный аэратор на смеситель для экономии объема воды.

Во время мытья посуды следует закрывать кран

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам грозит повышение цен на еще две услуги, вслед за водой.