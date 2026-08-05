Стоите у раковины с открытым краном? Сколько денег утекает в канализацию за 10 минут мытья посуды
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Тарифы на водоснабжение в Украине заставляют экономить
Многие украинцы, моя посуду, имеют привычку не закрывать кран. Таким образом, за 10 минут этой процедуры может расходоваться минимум 80 литров воды, что становится дополнительной "нагрузкой" в платежке.
"Телеграф" подсчитал, сколько средств может терять семейный бюджет из-за вытекающей без пользы воды. Стоит отметить, что для расчета взята холодная вода, а с горячей, суммы станут еще больше.
Объем израсходованной воды
За минуту из полностью открытого крана вытекает примерно 8 литров воды. Таким образом, за 10 минут в общей сложности выльется минимум 80 литров.
Сколько будет истекать незакрытый кран во время мытья посуды?
В Киеве, по действующему тарифу от ЧАО АК "Киевводоканал", стоимость водоснабжения и водоотвода составляет 30,38 грн за 1 кубический метр (1000 литров). Таким образом, 80 литров равны 0,08 кубометра.
Стоимость 80 литров рассчитывается следующим образом: 0,08 м³ × 63,79 грн = 5,10 гривны. Таким образом, 10 минут не закрытого крана во время мытья посуды составляет более 5 гривен. За месяц может набежать впечатляющая сумма. А если вода горячая, дополнительно начисляются значительно большие суммы из-за ее нагрева (если используется централизованная поставка или бойлер нагревает электрическая энергия).
Как снизить расходы?
- Выключайте воду во время намыливания тарелок моющим средством.
- Используйте режим заполнения раковины или миски вместо струи.
- Установите специальный аэратор на смеситель для экономии объема воды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам грозит повышение цен на еще две услуги, вслед за водой.