"Выборы во время войны разорвут страну изнутри", — политикум и активисты отреагировали на заявление Михаила Федорова

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Народные депутаты, активисты и лидеры мнений неоднозначно восприняли вчерашнее заявление Михаила Федорова о необходимости проведения выборов во время войны.

Так, нардеп Железняк провел опрос относительно поддержки выборов парламента и президента во время войны и сам же на него ответил : "Сразу скажу свою позицию: нет (выборы президента) и нет (выборы ВР). Второе нереально хотя бы из-за Конституции".

По словам другого нардепа от "Евросолидарности" Николая Княжицкого, выборы во время войны только расколют общество: "Требование проведения выборов регулярно появляется в российских сценариях так называемого "мирного урегулирования". Причина очевидна: в Кремле рассчитывают, что избирательная кампания во время войны обострит внутренние конфликты, рассорит украинцев и ослабит государство изнутри", — написал депутат.

Как ранее заявлял один из организаторов протестов Дмитрий Козятинский, заявления о том, что Федоров думает о выборах, являются вбросами.

"У нас — полномасштабная война, выборы в Украине невозможны. Поэтому сейчас говорить о выборах, подсчете каких-то рейтингов, политической агитации… Это настолько смешно выглядит, что я не представляю, как можно вообще сейчас об этом думать", — подчеркнул он.

В свою очередь советник Федорова Сергей Стерненко выступал категорически против выборов во время военного положения.