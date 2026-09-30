Экономия более 60 грн: в "АТБ" снизили цены на бытовую химию и гигиену

В "АТБ" действуют скидки на товары для дома

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До 6 октября в сети "АТБ" можно приобрести бытовую химию по сниженным ценам. На отдельные позиции действуют скидки от 30 до 38%.

Акционные цены распространяются на стиральные средства, бритвенные товары, антиперспиранты, средства личной гигиены и бумажную продукцию. Некоторые товары стоят на десятки гривен дешевле обычной цены, как ранее писал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю".

К примеру, гель для стирки WASH&FREE 2,1 кг сейчас стоит 99,90 грн вместо 161,60 грн. Скидка составляет 38%.

Пена для бритья Arko Men Cool и Sensitive 200+100 мл также подешевела на 38% – ее можно приобрести за 73,50 грн вместо 118,90 грн.

На 35% снизили цену на антиперспиранты Old Spice – Captain, Whitewater, Epic Legend и Wolfthorn. Теперь они стоят 127,90 грн вместо 199 грн.

Среди других акционных товаров:

туалетная бумага "Сніжна панда СуперАбсорб", 6 шт. — 79,90 грн вместо 119,90 грн;

— 79,90 грн вместо 119,90 грн; гель для душа Melado 3 в 1,500 мл – 65,90 грн вместо 99 грн;

– 65,90 грн вместо 99 грн; гели MELADO, 750 мл — 99,90 грн вместо 149,90 грн;

— 99,90 грн вместо 149,90 грн; прокладки Kotex Ultra Normal, 16 шт. — 64,90 грн вместо 97,50 грн;

— 64,90 грн вместо 97,50 грн; прокладки Kotex Ultra Night, 12 шт. — 69,50 грн вместо 103,90 грн;

— 69,50 грн вместо 103,90 грн; тампоны Kotex Normal Ultra Sorb и Super Ultra Sorb, 16 шт. — 86,90 грн вместо 128,30 грн.

Также со скидкой 30% продают порошок Savex Color/Fresh 1,5кг за 143,90 грн вместо 205,90 грн. Кондиционер Savex Soft Romantic 0,8л стоит 80,50 грн вместо 115 грн.

Среди товаров для дома — косметические салфетки "Своя лінія" 150 шт за 32,50 грн вместо 46,90 грн и бумажное полотенце "Своя лінія" за 50,90 грн вместо 72,90 грн.

Акционные цены действуют до 6 октября и приобрести товары со скидками можно в течение этого периода.

Ранее "Телеграф" рассказывал об акции в "АТБ", где можно сэкономить до 200 грн на колбасе и до 100 грн на рыбе. Сниженные цены действуют только в течение недели.