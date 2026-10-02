Неудачный двойник. Поведение Путина во время выступления вызвало вопрос (видео)

Необычная манера говорить может быть не только признаком возраста

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Во время выступления российского президента Владимира Путина заметили проблемы с речью. Выступление состоялось 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил бывший глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, у Путина "сильно заметна деградация языкового аппарата — много плямкает и чавкает". Он предположил, что это может быть вызвано возрастом или прогрессирующей болезнью.

Сообщение Коболева о речи Путина/ Скриншот

Пользователи сети также предположили и другие варианты. Кроме деградации из-за старости и сниженного мышечного тонуса, они также предположили, что это может быть не сам Путин, а его двойник, на котором возраст отразился сильнее. Среди версий также и шутливые – вспомнили "кисту" и певицу Настю Каменских, которая говорила о ней в контексте неприятия украинского языка.

Комментарии пользователей к сообщению

Заметим, в сети часто замечали несоответствие вида Владимира Путина на разных мероприятиях — резко седели волосы, менялись некоторые черты лица. Что касается его здоровья, то о состоянии главы РФ точно неизвестно, эта информация скрывается. В то же время, иногда президент России просто исчезает, а в это время выходят записи, записанные заранее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын помощника Путина Дмитрий Патрушев назвал президента РФ другим именем. Какие версии, почему так произошло.