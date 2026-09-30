Мороженое за "копейки"? В "АТБ" цену снизили почти вдвое до 6 октября

Некоторые сладости можно купить дешевле 12 гривен

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В сети супермаркетов "АТБ" на этой неделе действуют акционные цены на мороженое. На некоторые позиции стоимость снизилась наполовину.

Купить мороженое со скидкой можно до 6 октября. Об этом написал "Телеграф".

Детальнее в материале: "Вот так цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% — акция всего неделю".

Самая большая скидка сейчас действует на мороженое "Лімо" Сиркове 1965 года с абрикосовым или клубничным наполнителем. Упаковка весом 65 г стоит 22,90 грн вместо 45,90 грн — цена уменьшилась ровно вдвое.

Также на 50% подешевело мороженое "Лімо" Пломбир 1965 года в шоколадной глазури, весом 90 г — 27,90 грн вместо 55,90 грн.

Есть акционные предложения и на мороженое "Хрещатик". Фисташковый пломбир, крем-брюле, шоколадное и классическое мороженое продают по 20,90 грн. Ранее цена составляла 34,90 грн, поэтому скидка составляет около 40%. В то же время сырки "Ферма" с ванильным вкусом, сгущенкой и вишней-черешней сейчас стоят 11,90 грн вместо 18,70 грн — цена снизилась на 36%.

В "АТБ" стартовала акция на мороженое. Фото: "АТБ"

Акционные цены будут действовать в магазинах "АТБ" до 6 октября, так что желающим приобрести мороженое дешевле стоит учесть срок действия предложения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как работники "АТБ" разгружают тяжелые товары и что об этой работе говорит один из сотрудников сети.