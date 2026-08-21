Глисты есть не только в речной: как правильно обеззаразить рыбу от опасных паразитов

Человек может заразиться гельминтами от плохо обработанной рыбы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Паразиты могут быть не только в речной, но и в морской рыбе. Именно поэтому этот продукт нуждается в тщательной тепловой обработке.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, морская рыба, как и речная, также может иметь очень опасные паразитарные заболевания. Например, заражение одним из самых длинных глистов — дифиллоботриоз может быть как в рыбе, живущей в реке, так и в той, что в море.

"И морская рыба нуждается в обработке и замораживании хотя бы 7 суток для обеззараживания, и речная рыба тоже. Надо проваривать ее не менее 20 минут. Если рыба свежая и вы ее не замораживаете, надо порезать на 1-2 сантиметра толщиной и проварить", — пояснила специалист.

Рыбу важно правильно готовить. Фото: magnific

Что такое дифиллоботриоз

Дифиллоботриоз – это хронический гельминтоз (заражение глистами). Его вызывает ленточный червь – широкий лентец (Diphyllobothrium latum). Люди могут заразиться им, когда едят сырую, плохо прожаренную либо слабосоленую рыбу или икру. Паразит живет в тонкой кишке и может вырастать до 10-15 метров длиной.

Ранее Елена Сидоренко рассказала "Телеграфу", почему свежего тунца нужно готовить сразу после покупки. Иначе может начаться порча с выделением токсинов.