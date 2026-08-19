Образуется яд: какую рыбу из магазина нужно готовить немедленно

Несвежая рыба грозит тяжелыми отравлениями

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Свежий тунец нужно готовить сразу после покупки. Иначе может начаться порча с выделением токсинов.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, нельзя медлить с термической обработкой тунца.

"Это рыба, которую нужно сразу же готовить, иначе она портится, белки распадаются с образованием токсинов", — пояснила специалист.

Она добавила, что тунец бывает разных видов – белый, полосатый, большеглазый. В общей сложности существует более 15 различных видов этих рыб, принадлежащих семье скумбриевых.

Различные виды тунцов существенно отличаются по размерам (от 50 см до 3-4 метров), жирности и цвету мяса. Чаще всего тунца продают в виде свежих или замороженных стейков, филе для суши или консервов.

Стейк тунца. Фото: magnific.com

Цвет кусочков тунца должен быть равномерным (от розового до бордового). Если края потемнели или побледнели, рыба несвежая. Стейки тунца готовятся очень быстро (буквально по 1–2 минуты обжарки с каждой стороны), чтобы сберечь сочность, потому что эту рыбу легко пересушить.

Ранее Елена Сидоренко рассказала "Телеграфу", куда из украинских магазинов исчезла популярная рыба иваси. Сейчас ее нет, потому что в Украину она поставлялась из страны-агрессора России.