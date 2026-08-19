Образуется яд: какую рыбу из магазина нужно готовить немедленно
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Несвежая рыба грозит тяжелыми отравлениями
Свежий тунец нужно готовить сразу после покупки. Иначе может начаться порча с выделением токсинов.
Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко. По ее словам, нельзя медлить с термической обработкой тунца.
"Это рыба, которую нужно сразу же готовить, иначе она портится, белки распадаются с образованием токсинов", — пояснила специалист.
Она добавила, что тунец бывает разных видов – белый, полосатый, большеглазый. В общей сложности существует более 15 различных видов этих рыб, принадлежащих семье скумбриевых.
Различные виды тунцов существенно отличаются по размерам (от 50 см до 3-4 метров), жирности и цвету мяса. Чаще всего тунца продают в виде свежих или замороженных стейков, филе для суши или консервов.
Цвет кусочков тунца должен быть равномерным (от розового до бордового). Если края потемнели или побледнели, рыба несвежая. Стейки тунца готовятся очень быстро (буквально по 1–2 минуты обжарки с каждой стороны), чтобы сберечь сочность, потому что эту рыбу легко пересушить.
Ранее Елена Сидоренко рассказала "Телеграфу", куда из украинских магазинов исчезла популярная рыба иваси. Сейчас ее нет, потому что в Украину она поставлялась из страны-агрессора России.