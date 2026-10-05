"Явиться в ТЦК" в "Резерв+": является ли это повесткой и когда украинца могут объявить в розыск

Уведомление в приложении само по себе не означает вручения повестки: юристы объяснили, что делать украинцам за границей

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Уведомление "явиться в ТЦК" в "Резерв+" не является повесткой и само по себе не означает, что мужчина нарушил правила военного учета. В то же время, пребывание за рубежом не гарантирует, что повестка не будет юридически считаться врученной.

"Телеграф" выяснил у юристов, что означает такой статус в приложении, когда может появиться "розыск" и как украинцам за границей правильно взаимодействовать с ТЦК.

Не повестка и не штраф: что означает отметка в "Резерв+"

Трое опрошенных нами юристов сходятся в одном: уведомление в приложении не является вызовом в ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Обязанность явиться возникает на основании повестки, а не отметки на экране.

Адвокат Валерий Шаповал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" ссылается на позицию Министерства обороны: "Уведомление в "Резерв+" не повестка. Это исключительно информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки", — приводит он слова ведомства.

Постановление о штрафе за неявку выносит руководитель ТЦК и только тогда, когда может подтвердить, что человека надлежащим образом оповестили.

Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Данило Гончаренко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" напоминает, как закон позволяет вручать вызов: лично или заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении.

"Поэтому само по себе информационное сообщение в "Резерв+" нельзя приравнивать к надлежаще врученной повестке", — заключает он.

двокат, сертифицированный медиатор, доктор философии (PhD) в области знаний "Право", профессор кафедры финансового и налогового права Государственного налогового университета, глава Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины Надежда Коренная в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" также не считает такие статусы повесткой.

"Сами по себе статусы "нуждается в уточнении данных" или "явиться в ТЦК" не являются повесткой и не влекут за собой автоматического наложения штрафа", — говорит она.

Единого ответа для всех нет: многое зависит от того, есть ли у мужчины бронирование или отсрочка и воспользовался ли он этим правом.

"Розыск" в "Обериг": его ставит не программа, а оператор ТЦК

Надежда Коринна объясняет, что в реестре "Оберег" мужчине технически могут выставить статус "в розыске". Это запрос ТЦК в полицию об административном задержании и доставлении в центр комплектования.

"На практике это происходит не "автоматически программой", а в результате действий оператора ТЦК и СП", — говорит адвокат.

Валерий Шаповал указывает на юридическое основание. Согласно части первой статьи 27 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", руководитель ТЦК обращается в полицию по поводу задержания гражданина, который без уважительных причин не явился по вызову. Именно эти сведения приложение отображает как "розыск".

Данило Гончаренко подчеркивает, что из-за самого уведомления в "Резерв+" человека автоматически не объявляют в розыск. Сначала необходимо установить, что стало основанием для уведомления и был ли мужчина надлежащим образом вызван.

Повестку "вручили" без вас: как это работает для тех, кто за границей

Повестку "вручили" без вас: как это работает для тех, кто находится за границей

Обновление данных через "Резерв+" не снимает с мужчины других обязанностей, объясняет Данило Гончаренко. Если после этого ТЦК сформировал и надлежащим образом вручил повестку, неявка уже может иметь последствия.

При этом вручение не обязательно происходит лично в руки. По словам юриста, повестка может считаться врученной даже в том случае, если человек ее фактически не получил. Подтверждением может быть отметка почты об отсутствии адресата по адресу, который мужчина сам сообщил ТЦК.

Если он не сообщал другой адрес, используется адрес, по которому он зарегистрирован или который задекларировал.

"Поэтому само пребывание за границей не гарантирует, что повестка юридически не будет считаться врученной", — предупреждает Гончаренко.

Валерий Шаповал объясняет это со ссылкой на пункты Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением Кабмина № 560. Согласно пункту 34, повестку могут отправить на адрес, который военнообязанный указал во время уточнения данных. Если в течение 60 дней адрес не уточняли, документ могут направить по месту регистрации.

Пункт 41 предусматривает, что подтверждением оповещения считается день отметки на почтовом уведомлении об отказе получить отправление или об отсутствии человека по указанному адресу, если другой адрес ТЦК ему не сообщался.

Потому Шаповал советует попросить близких следить за почтой в Украине.

Надежда Коренная обращает внимание на адрес. Если мужчина во время обновления данных указал адрес фактического пребывания за границей, риск оказаться в розыске, по ее словам, сводится к минимуму : механизма передачи повесток за пределы страны пока нет.

Розыск через ВЛК: почему украинцы за границей могут оказаться в базе

Это не только теория. Украинцы, законно живущие за границей, иногда неожиданно видят себя в базе розыска. Причиной становится непройденная военно-врачебная комиссия (ВЛК).

При этом через "Резерв+" можно дистанционно признать нарушение и уплатить 50% штрафа — 8 500 грн. Такая оплата закрывает конкретное производство и снимает статус розыска, однако обязанность пройти ВЛК остается.

Надежда Коринна отмечает, что прохождение ВЛК или постановка на специальный учет требуют физического присутствия.

Поэтому, чтобы исключить состав умышленного правонарушения, мужчине за границей, по ее мнению, стоит воспользоваться правом на отсрочку, если для нее есть основания.

Письмо, доверенность, адвокат: как уведомить ТЦК из-за границы

Отдельной процедуры уведомления ТЦК через консульство или представителя в законе нет. Это подтверждает Валерий Шаповал.

Он советует пользоваться общими способами:

электронное обращение на официальный адрес ТЦК (адреса есть на сайте Минобороны, квалифицированная подпись не требуется);

на официальный адрес ТЦК (адреса есть на сайте Минобороны, квалифицированная подпись не требуется); заказное письмо с описью вложения , которое подтверждает, что ТЦК знал и адрес человека, и причину неявки;

, которое подтверждает, что ТЦК знал и адрес человека, и причину неявки; доверенность, которую заверит консул (для мужчины 18–60 лет необходим действительный военно-учетный документ) или иностранный нотариус с апостилем.

К обращению Шаповал советует приложить электронный военно-учетный документ, подтверждение обновления данных, доказательства проживания за границей и отметки о пересечении границы. Подойдут вид на жительство, документ о регистрации или трудовой договор.

Сроки здесь короткие. Данило Гончаренко напоминает: если человек не может прибыть по повестке, он должен не позднее трех суток с даты, указанной в повестке, сообщить ТЦК о причине.

Это можно сделать непосредственно или другим способом, в частности по почте или через адвоката.

"Консульство или представитель не могут автоматически заменить личную явку, если она является обязательной", — отмечает юрист.

Пребывание за границей закон прямо не называет уважительной причиной неявки, уточняет Валерий Шаповал. Но при наличии подтверждающих документов ее могут признать таковой, а окончательную оценку дает суд.

Кроме того, после уведомления закон требует прибыть в течение семи дней. Поэтому само уведомление не снимает риски, а лишь подтверждает добросовестность человека и определяет адрес для переписки.

Есть и юридический плюс. "Уведомление о пребывании за границей не освобождает от воинской обязанности, но юридически доказывает отсутствие умысла на уклонение от явки", — говорит Надежда Коринна.

Таким образом, сам статус "явиться в ТЦК" в "Резерв+" еще не означает ни вручения повестки, ни автоматического розыска. Ключевое значение имеет то, был ли надлежащим образом оформлен и вручен вызов и какие действия после этого предпринял ТЦК.

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