Глисти є не лише в річковій: як правильно знезаразити рибу від небезпечних паразитів

Людина може заразитися гельмінтами від погано обробленої риби

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Паразити можуть бути не лише в річковій, але й у морській рибі. Саме тому цей продукт потребує ретельної теплової обробки.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, морська риба, як і річкова, також може мати дуже небезпечні паразитарні захворювання. Наприклад, зараження одним із найдовших глистів, — дифілоботріоз може бути як у рибі, що живе у річці, так і у тій, що в морі.

"І морська риба потребує обробки і заморожування хоча б 7 діб для знезараження, і річкова риба також. Треба проварювати її не менше 20 хвилин. Якщо риба свіжа і ви її не заморожуєте, маєте порізати на 1-2 сантиметри завтовшки і проварити", — пояснила фахівчиня.

Рибу важливо правильно готувати. Фото: magnific

Що таке дифілоботріоз

Дифілоботріоз — це хронічний гельмінтоз (зараження глистами). Його спричинює стрічковий черв'як — стьожак широкий (Diphyllobothrium latum). Люди можуть заразитися на нього, коли їдять сиру, погано просмажену або слабосолену рибу чи ікру. Паразит живе у тонкій кишці і може виростати до 10–15 метрів завдовжки.

Раніше Олена Сидоренко розповіла "Телеграфу", чому свіжого тунця потрібно готувати одразу після покупки. Інакше може початися псування з виділенням токсинів.