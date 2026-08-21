Рус

Глисти є не лише в річковій: як правильно знезаразити рибу від небезпечних паразитів

Автор
Олена Руденко ,
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Риба та рибні продукти потребують особливої обережності при приготуванні
Риба та рибні продукти потребують особливої обережності при приготуванні. Фото Колаж "Телеграф"

Людина може заразитися гельмінтами від погано обробленої риби

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Паразити можуть бути не лише в річковій, але й у морській рибі. Саме тому цей продукт потребує ретельної теплової обробки.

Про це "Телеграфу" розповіла завідувач кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. За її словами, морська риба, як і річкова, також може мати дуже небезпечні паразитарні захворювання. Наприклад, зараження одним із найдовших глистів, — дифілоботріоз може бути як у рибі, що живе у річці, так і у тій, що в морі.

"І морська риба потребує обробки і заморожування хоча б 7 діб для знезараження, і річкова риба також. Треба проварювати її не менше 20 хвилин. Якщо риба свіжа і ви її не заморожуєте, маєте порізати на 1-2 сантиметри завтовшки і проварити", — пояснила фахівчиня.

Смажена риба
Рибу важливо правильно готувати. Фото: magnific

Що таке дифілоботріоз

Дифілоботріоз — це хронічний гельмінтоз (зараження глистами). Його спричинює стрічковий черв'як — стьожак широкий (Diphyllobothrium latum). Люди можуть заразитися на нього, коли їдять сиру, погано просмажену або слабосолену рибу чи ікру. Паразит живе у тонкій кишці і може виростати до 10–15 метрів завдовжки.

Раніше Олена Сидоренко розповіла "Телеграфу", чому свіжого тунця потрібно готувати одразу після покупки. Інакше може початися псування з виділенням токсинів.

Теги:
#Риба #Глисти #Олена Сидоренко