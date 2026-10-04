Аэродром в огне, угроза для Москвы и закрытые аэропорты: дроны ночью налетели на Россию

Ночная тревога распространилась сразу на несколько территорий РФ

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В ночь на 4 октября Республику Адыгея в России массированно атаковали беспилотники. Вследствие этого на одном из местных аэродромов, вероятно, вспыхнул пожар. Кроме того, дроны летели на Москву.

Об этом сообщает OSINT-паблик Exilenova. Около пяти утра в Telegram-канале появился пост о том, что жители Майкопа заявляют об ударе и возгорании на военном аэродроме Ханская.

Спустя час ресурс уточнил: налеты дронов не прекращались всю ночь. Авторы паблика также опубликовали фото и видео, зафиксировавшие пролет БПЛА и пожар.

Официальные ресурсы российских властей ситуацию полностью игнорируют. Предупреждений об угрозе атаки дронов в регионе от них также не поступало.

Справка:

Военный аэродром Ханская находится в Республике Адыгея – в 3 км к востоку от станицы Ханской и в 6 км к северо-западу от Майкопа. Здесь базируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. На вооружении части стоят учебные самолёты L-39.

Объект относится ко 2-му классу: он может принимать Ту-134, Ан-12, Ил-18, любые более лёгкие самолёты, а также вертолёты всех типов. До 2009 года аэродром работал в режиме совместного базирования и принимал суда гражданской авиации.

10 октября 2024 года украинские ударные беспилотники атаковали аэродром, уничтожив состав с топливом.

Военный аэродром Ханская

Этой же ночью об атаке беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его утверждению, силы ПВО якобы сбили 6 БПЛА, летевших на российскую столицу.

Также из-за сообщений об атаке аэропорты Волгограда и Сочи временно перестали принимать и отправлять рейсы.

Внуково, как утверждают российские власти, обслуживает самолеты по согласованию с профильными ведомствами.

Аэропорт "Внуково"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем Россия может атаковать Киев, Харьков, Одессу и Львов этой зимой.