Конец Шенгену? Действительно ли Европа закрывает границы, и что это значит для Украины

Усиленные проверки есть, но не повсюду

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Правила Шенгенской зоны разрешают государствам в исключительных случаях временно возвращать контроль на внутренних границах. Да, трагические события в испанской Сеуте запустили цепную реакцию, которая может повлиять на всех. Детальнее рассказывает "Телеграф".

В конце июля Испания столкнулась с беспрецедентным кризисом: десятки тысяч мигрантов из Марокко вплавь добрались до территории Сеуты. Это анклав в Северной Африке — территория, принадлежащая Испании, но не имеющая сухопутной связи с основной частью страны.

Вместе с Мелильей Сеута формирует единую сухопутную границу Европейского Союза на Африканском континенте.

На сегодняшний день большинство из десятков тысяч мигрантов вернулись в Марокко, где их до границы сопровождали испанские военные и полиция. В результате чрезвычайного наплыва погибли по меньшей мере 72 человека. Их тела вытащили из моря, где они плавали рядом с брошенными надувными кругами и ластами.

Миграционный кризис вызвал особое напряжение в ЕС и критику Мадрида: тысячи людей пытались попасть на испанскую территорию, что вновь поставило вопрос о контроле внешних границ Шенгена.

Для справки Шенгенская зона — это соглашение между 29 европейскими странами, которое отменяет паспортный контроль и позволяет людям пересекать европейские границы без предъявления документов.

Граждане Украины с биометрическими паспортами могут въезжать в страны Шенгенской зоны без получения визы. Разрешено находиться до 90 дней в течение любого 180-дневного периода с туристической, частной или бизнес-целью.

Италия, сама постоянно находящаяся под давлением миграционных потоков через Средиземное море, отреагировала на ситуацию наиболее радикально – на месяц приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Рим объявил о временном восстановлении пограничного и паспортного контроля в аэропортах и морских портах для рейсов и судов, прибывающих с испанской территории. Предполагается, что контроль будет выборочным. Прежде всего, он направлен на граждан третьих стран, чтобы убедиться в наличии у них всех необходимых документов.

По данным СМИ, сначала Италия намерена полностью закрыть границу с Испанией, но это повлекло бы за собой чрезвычайный кризис в разгар высокого летнего туристического сезона.

Франция анонсировала усиление контроля на своих границах с Испанией. Пограничные силы государства были активизированы для проведения углубленных проверок.

22 лидера ЕС в общем открытом письме на выходных обвинили премьер-министра Испании Педро Санчеса в проведении слишком благоприятной для мигрантов политики.

Мадрид был возмущен следующими шагами: с точки зрения испанского правительства кризис удалось взять под контроль, а Сеута не входит в Шенгенскую зону, поэтому марокканские мигранты все равно не могли бесконтрольно попасть на материковую Европу.

"В нынешних международных условиях Европейский Союз не может себе позволить такую эгоистическую, поляризующую и незаконную реакцию", — отметил премьер-министр Испании Педро Санчес.

4 августа прошла экстренная онлайн-встреча министров внутренних дел стран ЕС, посвященная кризису в Сеуте. Согласно обнародованному прессрелизу, государства-члены ЕС и страны, ассоциированные с Шенгенской зоной, "единодушно выразили решительную солидарность с Испанией".

"Министры высоко оценили быстрые и эффективные действия испанских властей в ответ на ситуацию в Сеуте. Они также выразили соболезнования семьям погибших, пытаясь совершить пересечение границы", — говорится в нем.

Министры договорились и дальше бороться с сетями контрабандистов, занимающихся переправкой мигрантов, усиливать механизмы возвращения нелегальных мигрантов и укреплять внешние границы ЕС.

По данным Брюсселя, к кризису среди прочего привело вмешательство со стороны контрабандистов и торговцев людьми, а также распространявшая в социальных сетях дезинформация. В частности, европейские столицы обсуждали угрозу российской дезинформации из-за событий в Сеуте.

Во время брифинга в Брюсселе Магнус Бруннер, европейский комиссар по внутренним делам и миграции, сообщил: согласно новому Шенгенскому кодексу о границах государства-члены могут в исключительных случаях и на временной основе действительно могут восстанавливать контроль на внутренних границах.

"Такие меры могут быть введены в случае необходимости реагирования на серьезные угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

Именно такая ситуация сложилась сейчас. Сейчас мы, конечно, также проверяем, соблюдают ли все государства установленные правила", — добавил Бруннер.

Учитывая тот факт, что большинство мигрантов вернулись в Марокко, в ближайшее время итальянское правительство может снять введенные ограничения.

Что это значит для украинцев?

Для украинских граждан, путешествующих по Европе, эти события не будут иметь весомых практических последствий.

В первую очередь пассажирам, следующим из Испании в Италию, следует быть готовыми к прохождению паспортного контроля в пунктах прибытия.

Поскольку проверки нацелены на граждан не входящих в ЕС стран, украинцам необходимо обязательно иметь при себе действительный биометрический паспорт. Также не помешают доказательства подтверждения цели поездки — например, брони отеля или обратные билеты. Впрочем, это стандартная процедура, которую следует учитывать при планировании маршрута поездки.

Таким образом, ситуация не отменяет нормативов безвизового режима (до 90 дней пребывания), однако может вызвать очереди и задержки в аэропортах и портах указанных выше стран.