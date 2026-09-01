Украинские дети за границей: сколько их там и планируют ли родители вернуть их в школы Украины

Выбор семей оказался неоднозначным

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Сегодня в Украине стартовал новый учебный год, но для миллионов украинских школьников он проходит за пределами страны. Пока дети осваиваются в образовательной среде, родители решают, нужно ли сохранять связь с украинской системой.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на слова пользователей соцсетей. Наше издание опубликовало опрос для украинцев, в котором поинтересовалось у тех, кто выехал за границу: отдали ли они своих детей в местные школы или садики и планируют ли возвращать их в украинские образовательные учреждения.

У некоторых, исходя из ответов, дети проходят обучение за границей и параллельно в украинских школах в режиме онлайн. А некоторые ходят в субботнюю украинскую школу один раз в неделю. Таким образом, можно сделать вывод, что для многих украинских семей, которые находятся за рубежом, украинское образование не исчезает из жизни детей. То есть, местная школа является прииоритетом, а украинское обучение — параллельным.

Однако некоторые все же придерживаются позиции, чтобы больше не отдавать своих детей в украинскую образовательную систему.

"Субботняя школа, скорее, чтобы общаться. Обучение тоже есть"

"Как приехали, сразу пошли. Младший — в садик, старший — в школу. Им нравится туда ходить и общаться с другими людьми"

"Отдали и не планируем"

"Ребенок учится в польской школе и параллельно дистанционно в украинском лицее"

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Сколько школьников находятся за границей

В феврале 2026 года заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП, что около 330 тысяч украинских школьников с 1 по 11 класс находятся за рубежом. Однако они получают украинское образование по одной из форм:

украиноведческий компонент – в украинской школе ученики изучают те предметы, которых нет в зарубежной;

обучение в украинских верифицированных центрах за рубежом, которые видит наша система образования (субботние и воскресные школы);

дистанционная форма

В то же время, по более свежим оценкам, за рубежом находится от 320 до 400 000 украинских детей школьного возраста. Об этом "Телеграфу" рассказал министр образования Андрей Бутенко.

"Мы имеем данные, что украинских детей школьного возраста за рубежом находится от 320 до 400 000. Извините, потому что данные так же не совсем точны, поскольку не все дети регистрируются в наших консульствах или посольствах. И это не обязательно связано именно с эмиграцией во время войны, потому что некоторая часть детей выезжала до или рождена даже за границей, но у них есть украинское происхождение", – рассказал Бутенко.

Сколько школьников находятся за границей. Коллаж: "Телеграф" / ИИ

Сколько детей в Украине пошли в школу в этом году

1 сентября 2026 года за парты сели около 240 тысяч первоклассников, а всего в школы пошли ориентировочно 3 миллиона учеников. Об этом сообщила народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова в эфире телемарафона.

"В новом учебном году в украинских школах будет учиться 3 миллиона детей, и в первый класс пойдет ориентировочно 240 тысяч девочек и мальчиков. И это, к сожалению, на 10% меньше, чем в прошлом году", – сказала Борзова.

Сколько детей в Украине пошли в школу в этом году. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят ввести строгое языковое правило для всех школ.