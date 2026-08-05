Не только на уроках: в Украине хотят ввести строгое языковое правило для всех школ

На всей территории учебного заведения нужно будет разговаривать исключительно на украинском, по данным петиции

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На правительственном портале электронных петиций появилось обращение с призывом законодательно запретить использование русского языка по всей территории украинских школ. Речь идет не только об уроках, но и о перерывах, столовых, спортивных площадках и школьных дворах.

Как сообщает "Телеграф", автор петиции, Ольшанская Вероника, отмечает, что нынешнее законодательство регулирует только язык образовательного процесса, то есть непосредственно на занятиях. После завершения урока, по их мнению, языковые нормы фактически бездействуют.

Скриншот петиции с сайта Кабинета министров

В обращении приведены данные мониторинга, согласно которым во время перерывов на государственном языке общаются около 40–50% школьников по Украине. В Киеве и некоторых крупных городах этот показатель, как утверждают авторы петиции, превышает 82%, причем на русском иногда общаются и учителя.

Инициаторы предлагают заменить в законодательстве понятие "язык образовательного процесса" на "язык территории учебного заведения". Также они призывают создать специальные языковые программы для детей-переселенцев, еще недостаточно владеющих украинским, и ввести регулярные проверки соблюдения языкового режима в школах.

В настоящее время петиция доступна для подписания на официальном сайте Кабинета Министров Украины. Петицию подали 4 августа. Есть 91 день, чтобы набрать нужные для рассмотрения Кабмином 25 тысяч подписей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о возможных изменениях правил передвижения для пешеходов и детей на улицах украинских городов. Петиция уже находится на сайте Кабинетов Министров Украины.