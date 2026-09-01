Українські діти за кордоном: скільки їх там і чи батьки планують повернути їх до шкіл України

Вибір сімей виявився неоднозначним

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Сьогодні в Україні розпочався новий навчальний рік, але для мільйонів українських школярів він проходить за межами країни. Поки діти освоюються в освітньому середовищі, батьки вирішують, чи слід зберігати зв'язок із українською системою.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на слова користувачів соцмереж. Наше видання опублікувало опитування для українців, у якому поцікавилося у тих, хто виїхав за кордон: чи віддали вони своїх дітей до місцевих шкіл чи садків і чи планують повертати їх до українських освітніх закладів.

У деяких, виходячи з відповідей, діти проходять навчання за кордоном та паралельно в українських школах у режимі онлайн. А дехто ходить у суботню українську школу один раз на тиждень. Таким чином, можна дійти невтішного висновку, що для багатьох українських сімей, які перебувають за кордоном, українська освіта не зникає з життя дітей. Тобто місцева школа є пріоритетом, а українське навчання – паралельним.

Проте деякі все ж таки дотримуються позиції, щоб більше не віддавати своїх дітей в українську освітню систему.

"Суботня школа, скоріше, щоб спілкуватися. Навчання теж є"

"Як приїхали, одразу пішли. Молодший — до садка, старший — до школи. Їм подобається туди ходити та спілкуватися з іншими людьми"

"Віддали і не плануємо"

"Дитина навчається у польській школі та паралельно дистанційно в українському ліцеї"

Коментарі в соцмережах

Коментарі в соцмережах

Коментарі в соцмережах

Коментарі в соцмережах

Скільки школярів перебувають за кордоном

У лютому 2026 року заступник міністра освіти та науки України Надія Кузьмичова розповіла в інтерв’ю УП, що близько 330 тисяч українських школярів із 1 по 11 клас перебувають за кордоном. Однак вони здобувають українську освіту за однією з форм:

українознавчий компонент – в українській школі учні вивчають ті предмети, яких немає у закордонній;

навчання в українських верифікованих центрах за кордоном, які бачить наша система освіти (суботні та недільні школи);

дистанційна форма

Водночас, за більш свіжими оцінками, за кордоном знаходиться від 320 до 400 тисяч українських дітей шкільного віку. Про це "Телеграфу" розповів міністр освіти Андрій Бутенко.

"Ми маємо дані, що українських дітей шкільного віку за кордоном перебуває від 320 до 400 000. Вибачте, тому що дані так само не зовсім точні, оскільки не всі діти реєструються у наших консульствах чи посольствах. І це не обов'язково пов'язано саме з еміграцією під час війни, тому що деяка частина дітей виїжджала до чи народжена навіть за кордоном, але мають українське походження", – розповів Бутенко.

Скільки школярів перебувають за кордоном. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Скільки дітей в Україні пішли до школи цього року

1 вересня 2026 року за парти сіли близько 240 тисяч першокласників, а всього до шкіл пішли орієнтовно 3 мільйони учнів. Про це повідомила народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірина Борзова в ефірі телемарафону.

"У новому навчальному році в українських школах навчатиметься 3 мільйони дітей, і до першого класу піде орієнтовно 240 тисяч дівчаток та хлопчиків. І це, на жаль, на 10% менше, ніж минулого року", – сказала Борзова.

Скільки дітей в Україні пішли до школи цього року. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть запровадити суворе мовне правило для всіх шкіл.