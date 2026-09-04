"Накрышевал" на колл-центрах? Какое состояние имеет вероятный фигурант дела из Офиса Генпрокурора (декларация)

Что задекларировал вероятный фигурант дела НАБУ

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия в Офисе генерального прокурора. Речь идет о спецоперации по разоблачению преступной организации, которую, по данным НАБУ, возглавляет должностное лицо ОГП.

Официально правоохранители не называют фамилии фигурантов. В то же время, по данным источников "Украинской правды", НАБУ и САП задержали должностное лицо ОГП Сергея Кропиву. "Телеграф" разобрался, что известно о его имущественном состоянии согласно декларации за 2025 год.

В Офисе генерального прокурора заявили, что обстоятельства возможной причастности их работника к противоправной деятельности, связанной с мошенническими колл-центрами, должно установить следствие.

"Все обстоятельства должно установить следствие. Офис Генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона", — заявили в ОГП.

Кто такой Сергей Кропива

Сергей Кропива — украинский правоохранитель и чиновник, карьера которого длительное время была связана с киберполиция. В Нацполиции он работал с 2017 года, возглавлял Киевское управление киберполиции, а впоследствии стал первым заместителем начальника Департамента киберполиции.

Сергей Крапива

В 2022 году Кропива перешел в Офис генерального прокурора, где работал по направлению расследований преступлений в сфере экономики и кибербезопасности.

Позже он занимал должность заместителя главы Одесской ОГА по вопросам цифрового развития и цифровизации. В 2025 году Кропива вернулся в Офис генпрокурора.

В декларации за 2025 год его должность указана как заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП.

Две зарплаты и пенсия

В 2025 году Сергей Кропива получал доходы из нескольких источников. В Офисе генерального прокурора он задекларировал 601,4 тыс. грн зарплаты, что в среднем составляет около 50,1 тыс. грн в месяц.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Еще 757 тыс. грн. он получил в Одесской областной государственной администрации — это примерно 63,1 тыс. грн. в месяц в пересчете в год.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Кроме того, Крапива задекларировал 283,3 тыс. грн пенсии, или в среднем около 23,6 тыс. грн в месяц.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

В целом по этим трем источникам за год чиновник получил более 1,64 млн грн, что в среднем составляет около 136,8 тыс. грн в месяц.

Его жена Ирина Крапива за год получила более 6,59 млн. грн. от предпринимательской деятельности — это в среднем около 549 тыс. грн. в месяц в пересчете на год.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Земля и дом

Среди недвижимости семьи привлекает внимание земельный участок площадью 987 кв. м. Право на него приобретено в 2025 году, а его стоимость на дату приобретения составляет около 1,64 млн. грн.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Также в декларации указан садовый дом площадью 258,77 кв. м.

Владелицей дома и земельного участка указана Валентина Кропива, а Сергей Кропива и члены его семьи указаны как пользователи имущества.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Отдельно в декларации указан автомобиль жены – Mercedes-Benz GLE 450 2023 года. Его приобрели в сентябре 2023 года почти за 4,97 млн грн.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Сколько денег держит семья

Сергей Кропива задекларировал 65,5 тыс. долларов и 700 тыс. грн наличными.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Его жена – 83 тыс. долларов и 2,8 млн грн.

Декларация Сергея Крапивы за 2025 год

Итого супруги указали более 148 тыс. долларов и 3,5 млн грн наличных.

Кроме того, семья имеет средства на банковских счетах в нескольких украинских банках.

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