Миллиард на ремонтах и вторая жизнь после БЭБ: как экс-работник Минюста и бывший следователь строили "бизнес"

Как работала схема и зачем фирмы переписали на таджика

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Компания, которую основал бывший работник Минюста Сергей Павленко, получила около полумиллиарда гривен государственных подрядов. Когда ее деятельность попала в поле зрения БЭБ, фирму переименовали, "перенесли" в Запорожье и переписали в гражданина Таджикистана, на которого зарегистрированы сотни украинских компаний.

Но тендерный бизнес на этом не закончился: еще до этого Павленко создал компанию с почти таким же названием, которая уже получила подряды примерно на 940 млн грн. Подробнее о том, как работает схема, читайте в материале "Телеграфа".

Главное:

Экс-работник Минюста Сергей Павленко и бывший следователь Нацпола Виталий Шеверун создали сеть подрядных фирм (в частности "ТЕП-Кепитал." и "ТЕП Кепитал"), которые за несколько лет выиграли государственные тендеры на сумму более 1,4 млрд грн.

По меньшей мере около 195 млн грн перевели на счета связанных фирм "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд", которые имели минимальный штат и использовали общие с подрядчиком IP-адреса для налоговой отчетности, установили в БЭБ.

установили в БЭБ. Правоохранители расследуют присвоение средств на ремонтах (в том числе укрытий). Когда компаниями заинтересовалось БЭБ, их массово переписали на подставных лиц – иностранцев и украинцев с сотнями других фирм на руках.

Организаторы создали новую юридическую структуру с почти идентичным названием (без точки и дефиса), некоторое время работавшую параллельно со старой, и сохранили старую сеть адресов, складов и контактов для продолжения участия в тендерах. Они продолжают получать подряды на сотни миллионов гривен.

Как 200 тысяч превращаются в полмиллиарда

Все начинается с малого: в сентябре 2022 года ООО "ТЕП-Кепитал." зарегистрировал сотрудник Минюста Сергей Павленко. В июне 2025-го он переписал компанию на Виталия Шеверуна – бывшего старшего следователя Нацпола в Киевской области (до 2019-го). Первый тендер на 200 тыс. грн фирма получила в начале 2023-го от "Центра первичной медико-санитарной помощи №1" — без электронной системы и торгов.

Этот договор через несколько месяцев был использован для подтверждения опыта в открытом тендере, после чего компания быстренько выиграла заказ на 490,6 млн грн от "Укрпочты", Голосеевской и Святошинской райгосадминистраций.

Для подтверждения опыта ООО "ТЕП-Кепитал." использовало договор с "Центром первичной медико-санитарной помощи №1"

Из-за отдельных тендеров ОООшка фигурирует в уголовных производствах: например, по делу 12025100070001447 расследуют хищение средств на ремонте подвала под самое простое укрытие стоимостью 1,9 млн грн, часть которого компания не выполнила, хотя деньги получила.

Кто стоит рядом с Павленко

Офис "ТЕП-Кепитал." открыли в Киеве на ул. Ялтинская, 5-Б в месте массовой регистрации с 977 компаниями, а склад арендовали у ФОП Шеверун Юлия Олеговна – супруги Виталия Шеверуна.

Главными действующими лицами расследования выступают Сергей Павленко, Виталий Шеверун (владелец фирм "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд") и "номинал" Карими Асолат Исматзода. Общая сумма тендеров, выигранных компаниями Павленко и Шеверуна, составляет 1,4 млрд грн.

Договор аренды склада, 2022 год. Арендатор ООО "ТЕП-Кепитал."

Договор аренды склада, 2025 год. Арендатор ООО "ТЕП Кепитал"

Офис "ТЕП Кепитал" арендовало у уже знакомой компании "Билдинг Сет".

Договор аренды офиса "Билдинг Сет". Арендатор ООО "ТЕП Кепитал"

Что нашло БЭБ

Деятельность компании расследует столичное управление БЭБ. Во время обыска в одном из помещений правоохранители обнаружили 24 печати, в том числе компаний "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд".

На счета этих связанных структур ООО "ТЕП-Кепитал." перечислило десятки миллионов гривен: 129,1 млн грн на ООО "Билдинг Сет" (фирма с двумя работниками, которую налоговики считают рисковым плательщиком) и 66,5 млн грн на ООО "Билдинг Сет Трейд" (с одним работником).

В общей сложности на счета связанных фирм вывели около 195 млн грн. В материалах дела отмечено, что для подачи отчетности ООО "ТЕП-Кепитал.", "Билдинг Сет" и "Билдинг Сет Трейд" использовали общие IP-адреса.

Как выигрывали в тендерах Инфографика "Телеграфа"

Фирму "хоронят"

Когда возникли проблемы с БЭБ и суды с партнерами типа "Окси Банка" и "Укрпочты", компанию решили фактически похоронить. В апреле 2026-го "ТЕП-Кепитал." переименовали в "Промилекс", фирма переехала в Запорожье, а новым владельцем и директором стал гражданин Таджикистана Карими Асолат Исматзода, на которого в Украине оформили уже 236 фирм.

По аналогичной схеме "Билдинг Сет" в апреле 2026-го тоже переоформили на Исматзоду, а "Билдинг Сет Трейд" в марте 2026-го переписали на 27-летнего Андрея Сосонного, на которого оформлено более 500 компаний по всей стране.

Но бизнес уже переродился

Еще до того, как Виталий Шеверун окончательно переписал старую компанию на таджика, партнеры создали новую структуру без точки и дефиса в названии – ООО "ТЕП Кэпитал", зарегистрированное в марте 2025 года.

Некоторое время две фирмы работали параллельно, причем новая фирма арендовала также склад у Юлии Шеверун по идентичному договору, а офис арендовала у "Билдинг Сет". За полтора года вновь фирма выиграла тендеры на 940 млн грн, используя те же связи и офисы во избежание ответственности за невыполненные договоры.

Кто продолжает давать сотни миллионов

Больше всего средств новая компания "Теп Кепитал" получила от Управления образования Соломенского райсовета Киева — 464,7 млн грн. В частности, 240 млн грн выделили на реконструкцию гимназии на ул. Генерала Тупикова, 27 под детский сад.

Издание "Наші гроші" установило, что цены в смете были завышены вдвое: например, на алюминиевые композитные панели заложили по 3 тыс. грн за квадратный метр при рыночной цене 1,3 тыс. грн в "Эпицентре". Договор подписал уже бывший начальник управления образования Соломенского райсовета Виктор Ужицкий, которого в марте 2026-го уволили по результатам аудита закупок.

Договор ООО "Теп Кепитал" с Управлением образования Соломенского райсовета Киева

Однако вполне вероятно, что Павленко и Шеверун "переродили" свои фирмы с новыми названиями, но с теми же офисами и складами, только с одной целью – избавиться от чрезмерного внимания со стороны правоохранителей, а также освободиться от ответственности из-за невыполненных условий договоров. А старые клиенты, типа "Укрпочты", вынуждены судиться с фирмой, которая теперь официально принадлежит таджику. И гражданин Таджикистана, очевидно, выполнять решения украинского суда не намерен.

Главный вопрос теперь не только в том, что происходило со старой "ТЕП-Кепитал". Значительно интереснее, как после начала уголовного расследования люди из того же круга, используя те же склады, адреса и контрагентов, смогли создать почти одноименную компанию и получить еще около миллиарда гривен государственных подрядов.

"Телеграф" вскоре подробно расскажет о том, кто помогает зарабатывать Шеверуну и Павленко. Также мы публично обращаемся к правоохранителям с требованием расследовать приведенные в публикации факты. Продолжение следует…