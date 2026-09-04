"Накришував" на колл-центрах? Які статки має ймовірний фігурант справи з Офісу Генпрокурора (декларація)
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Що задекларував ймовірний фігурант справи НАБУ
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в Офісі генерального прокурора. Йдеться про спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними НАБУ, очолює посадовець ОГП.
Офіційно правоохоронці не називають прізвища фігурантів. Водночас, за даними джерел "Української правди", НАБУ і САП затримали посадовця ОГП Сергія Кропиву. "Телеграф" розібрався, що відомо про його майновий стан за декларацією за 2025 рік.
В Офісі генерального прокурора заявили, що обставини можливої причетності їхнього працівника до протиправної діяльності, пов’язаної з шахрайськими кол-центрами, має встановити слідство.
"Усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону", — заявили в ОГП.
Хто такий Сергій Кропива
Сергій Кропива — український правоохоронець та чиновник, кар’єра якого тривалий час була пов’язана з кіберполіцією. У Нацполіції він працював з 2017 року, очолював Київське управління кіберполіції, а згодом став першим заступником начальника Департаменту кіберполіції.
У 2022 році Кропива перейшов до Офісу генерального прокурора, де працював у напрямі розслідувань злочинів у сфері економіки та кібербезпеки.
Пізніше він обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА з питань цифрового розвитку та цифровізації. У 2025 році Кропива повернувся до Офісу генпрокурора.
У декларації за 2025 рік його посада зазначена як заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП.
Дві зарплати та пенсія
У 2025 році Сергій Кропива отримував доходи з кількох джерел. В Офісі генерального прокурора він задекларував 601,4 тис. грн зарплати, що в середньому становить близько 50,1 тис. грн на місяць.
Ще 757 тис. грн він отримав в Одеській обласній державній адміністрації — це приблизно 63,1 тис. грн на місяць у перерахунку на рік.
Крім того, Кропива задекларував 283,3 тис. грн пенсії, або в середньому близько 23,6 тис. грн на місяць.
Загалом за цими трьома джерелами за рік посадовець отримав понад 1,64 млн грн, що в середньому становить близько 136,8 тис. грн на місяць.
Його дружина Ірина Кропива за рік отримала понад 6,59 млн грн від підприємницької діяльності — це в середньому близько 549 тис. грн на місяць у перерахунку на рік.
Земля та будинок
Серед нерухомості родини привертає увагу земельна ділянка площею 987 кв. м. Право на неї набуте у 2025 році, а її вартість на дату набуття становить близько 1,64 млн грн.
Також у декларації вказаний садовий будинок площею 258,77 кв. м.
Власницею будинку та земельної ділянки зазначена Валентина Кропива, а Сергій Кропива та члени його родини вказані як користувачі майна.
Окремо в декларації зазначений автомобіль дружини — Mercedes-Benz GLE 450 2023 року. Його придбали у вересні 2023 року за майже 4,97 млн грн.
Скільки грошей тримає родина
Сергій Кропива задекларував 65,5 тис. доларів та 700 тис. грн готівкою.
Його дружина — 83 тис. доларів та 2,8 млн грн.
Разом подружжя вказало понад 148 тис. доларів та 3,5 млн грн готівки.
Крім цього, родина має кошти на банківських рахунках у кількох українських банках.
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