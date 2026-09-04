"Накришував" на колл-центрах? Які статки має ймовірний фігурант справи з Офісу Генпрокурора (декларація)

Що задекларував ймовірний фігурант справи НАБУ

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять слідчі дії в Офісі генерального прокурора. Йдеться про спецоперацію з викриття злочинної організації, яку, за даними НАБУ, очолює посадовець ОГП.

Офіційно правоохоронці не називають прізвища фігурантів. Водночас, за даними джерел "Української правди", НАБУ і САП затримали посадовця ОГП Сергія Кропиву. "Телеграф" розібрався, що відомо про його майновий стан за декларацією за 2025 рік.

В Офісі генерального прокурора заявили, що обставини можливої причетності їхнього працівника до протиправної діяльності, пов’язаної з шахрайськими кол-центрами, має встановити слідство.

"Усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону", — заявили в ОГП.

Хто такий Сергій Кропива

Сергій Кропива — український правоохоронець та чиновник, кар’єра якого тривалий час була пов’язана з кіберполіцією. У Нацполіції він працював з 2017 року, очолював Київське управління кіберполіції, а згодом став першим заступником начальника Департаменту кіберполіції.

Сергій Кропива

У 2022 році Кропива перейшов до Офісу генерального прокурора, де працював у напрямі розслідувань злочинів у сфері економіки та кібербезпеки.

Пізніше він обіймав посаду заступника голови Одеської ОДА з питань цифрового розвитку та цифровізації. У 2025 році Кропива повернувся до Офісу генпрокурора.

У декларації за 2025 рік його посада зазначена як заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП.

Дві зарплати та пенсія

У 2025 році Сергій Кропива отримував доходи з кількох джерел. В Офісі генерального прокурора він задекларував 601,4 тис. грн зарплати, що в середньому становить близько 50,1 тис. грн на місяць.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Ще 757 тис. грн він отримав в Одеській обласній державній адміністрації — це приблизно 63,1 тис. грн на місяць у перерахунку на рік.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Крім того, Кропива задекларував 283,3 тис. грн пенсії, або в середньому близько 23,6 тис. грн на місяць.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Загалом за цими трьома джерелами за рік посадовець отримав понад 1,64 млн грн, що в середньому становить близько 136,8 тис. грн на місяць.

Його дружина Ірина Кропива за рік отримала понад 6,59 млн грн від підприємницької діяльності — це в середньому близько 549 тис. грн на місяць у перерахунку на рік.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Земля та будинок

Серед нерухомості родини привертає увагу земельна ділянка площею 987 кв. м. Право на неї набуте у 2025 році, а її вартість на дату набуття становить близько 1,64 млн грн.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Також у декларації вказаний садовий будинок площею 258,77 кв. м.

Власницею будинку та земельної ділянки зазначена Валентина Кропива, а Сергій Кропива та члени його родини вказані як користувачі майна.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Окремо в декларації зазначений автомобіль дружини — Mercedes-Benz GLE 450 2023 року. Його придбали у вересні 2023 року за майже 4,97 млн грн.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Скільки грошей тримає родина

Сергій Кропива задекларував 65,5 тис. доларів та 700 тис. грн готівкою.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Його дружина — 83 тис. доларів та 2,8 млн грн.

Декларація Сергія Кропиви за 2025

Разом подружжя вказало понад 148 тис. доларів та 3,5 млн грн готівки.

Крім цього, родина має кошти на банківських рахунках у кількох українських банках.

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