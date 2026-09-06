Атака на власть или борьба с коррупцией? Эксперты видят угрозу в действиях НАБУ перед визитом посланцев Трампа

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Действия НАБУ в преддверии важных переговоров с участием США и РФ могут быть частью системного давления на украинское руководство. К такому мнению пришли некоторые политические эксперты и общественные деятели после обысков в Офисе генерального прокурора.

По их словам, новые коррупционные скандалы возникают в информационном пространстве именно в тот момент, когда Украина должна усиливать позиции на международном уровне.

Политолог Вадим Денисенко считает, что президент США Дональд Трамп фактически упустил возможность эффективно давить на Москву, поэтому основное давление может быть перенесено на Киев.

"У Трампа остается одна опция — давить на Украину. Поэтому скоро мы можем увидеть еще больше "скандалов" от НАБУ. РФ демонстрирует Трампу, что не хочет идти ни на какие уступки, а сам Трамп не имеет достаточных козырей", — отметил Денисенко.

По его словам, из-за войны войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива остановка российских танкеров может повлечь за собой новый рост цен на топливо в США. Это больно ударит по американским избирателям и создаст дополнительные политические опасности для республиканцев.

"Поэтому остается давление на Украину. Избирательная игра республиканцев может сводиться к тезису, что США поддерживают Украину, но ее якобы коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. Похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию скандалов", – прогнозирует политолог.

Глава "Детектора медиа" Наталья Лигачева также обратила внимание на время проведения операции НАБУ и на информационное сопровождение событий.

"Происходящее накануне анонсированного визита Виткоффа и Кушнера — жутко. ​​НАБУ пробирается в Офис генпрокурора. Украинская правда" снова случайно рядом. Далее появляется новость УП о том, что обыски вроде бы проводятся у генпрокурора. Есть опровержение от ОГП, но опровержения от УП их нет. Я воздержусь от комментариев", – написала Лигачева.

Народный депутат Алексей Кучеренко заявлял, что антикоррупционные органы сознательно избрали путь политической конфронтации вместо последовательной борьбы с коррупцией.

"Абсолютно ничего не мешало и не мешает НАБУ и САП последние десять лет последовательно и профессионально бороться с коррупцией и сажать реальных преступников. Однако был выбран путь атаки на всю конструкцию власти – с целью захвата этой власти из-за внешнего давления", – заявил Кучеренко.

Политический эксперт Юрий Романенко также связал активизацию НАБУ с предстоящими переговорами по завершению войны.

"В ближайшие дни будет большой шухер. Зеленского будут доламывать на мир. Запад НАБУ в ОГП – из этой оперы. В ближайшие дни такого будет много", – отметил Романенко.

Вечером 4 сентября НАБУ и САП провели следственные действия в помещениях Офиса генерального прокурора. Операция прошла накануне визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где представители президента США должны провести переговоры с Владимиром Путиным. После Москвы американская делегация планирует прибыть в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.