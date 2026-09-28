Частные эвакуаторы могут исчезнуть в Киеве: какой выход предлагают

Главное предложение – привлекать к процессу только один тип предприятий

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Изменить подход к эвакуации автомобилей в Киеве во время военного положения и передать это право от частных фирм к исключительно коммунальным структурам предлагают в столице. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского горсовета.

Автор петиции Сергей Бойко отмечает, что во время воздушных тревог "эвакуация автомобилей, которые не препятствуют движению автотранспорта и не создают аварийных ситуаций, нецелесообразна и усиливает опасность для жителей города". В то же время граждане иногда покидают авто, пытаясь скрыться от воздушной атаки, а при эвакуации авто оказываются "в стрессовой ситуации, оставаясь без возможности свободно и оперативно воспользоваться транспортным средством для перемещения в укрытие".

Другой аргумент – экономический. По мнению автора, городской бюджет остается не в выигрыше. "Городской бюджет также недополучает средства, поскольку штраф за нарушение правил парковки (при своевременной оплате) составляет лишь 340 грн, тогда как основной доход от эвакуации получают частные компании", — объясняет Бойко. Главное требование петиции – привлечь исключительно коммунальные предприятия в случаях действительно необходимой эвакуации авто и вообще изменить подход к принятию подобного решения.

Автор петиции просит не эвакуировать авто во время тревог, если они не мешают движению и не создают аварийных ситуаций.

Что с эвакуацией авто в Киеве сейчас

С апреля 2026 стоимость транспортировки эвакуированных авто выросла и составляет 1680 грн (без учета штрафа и суток хранения на площадке). Занимаются этим 14 частных компаний и одно КП. За 2025 обнаружено 400 тысяч нарушителей стояния и парковки, однако эвакуацией закончился только каждый восьмой случай.

С апреля 2026 года транспортировка эвакуированного авто в Киеве стоит 1680 грн/Инфографика "Телеграфа", создана из ИИ

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой петиции по поводу жизни в столице. Киевлянка просит горсовет обеспечить возможность индивидуального резервного отопления для квартир и домов.