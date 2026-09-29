1 гривна за 5 евро: где украинские банкноты продают в разы дороже номинала

Событие вызвало волну шуток

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Украинские купюры даже те, которые уже вывели из обращения (1, 2, 5 гривен) продают на "барахолке" в Германии по очень неплохой цене. Одна купюра стоит 5 евро (около 255 гривен).

Об этом рассказали в соцсети Threads. Автор публикации добавил фото: гривны на фоне другого привычного для рынка подержанных вещей товара. Продаются купюры 1, 5 и 20 гривен.

Интересно, что единственная действующая и одновременно самая крупная банкнота — 20 гривен, по текущему курсу стоит даже меньше одного евро. Сейчас стоимость 20 гривен составляет около 0,39 евро. Поэтому "бизнес" прибыльный.

В комментариях шутят, что "курс" очень выгодный: "наконец-то гривна поднялась в курсе к евро". Те, у кого есть бумажные гривны предлагают продать их.

Вот некоторые из комментариев:

Гривна еще никогда не чувствовала себя увереннее

А сами купить не хотят? У меня есть бумажные 1 2 5

У меня из последней поездки 800 гривен осталось, вот теперь думаю пойти ли на барахолку продать, или подождать когда курс еще поднимется

Обычно купюры на блошиных рынках покупают коллекционеры. В этом случае то, что банкноты уже вышли из обращения не минус, а даже плюс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят вернуть бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен. Какие аргументы приводит автор предложения.