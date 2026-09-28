Подоляк стал "шахматистом". Кто такой Турлов, который назначил его в ФИДЕ

В руководстве также оказался бывший министр спорта России

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На Генеральной Ассамблее Международной федерации шахмат (ФИДЕ) был избран новый президент организации — Тимур Турлов, который с октября 2022 года находящится под санкциями, введенными решением СНБО и введенными в действие Указом Президента Украины. Он в свою очередь назначил внештатного советника Офиса президента Михаила Подоляка на должность вице-президента ФИДЕ.

Об этом говорится на странице Ukrainian Chess Federation в Facebook. В публикации отмечается, что Подоляк не имеет никакого отношения к Федерации шахмат Украины, а также шахматной жизни страны.

Вместе с тем, на должность вице-президента ФИДЕ назначен также бывший министр спорта России Павел Колобков.

Павел Колобков / Википедия

"Федерация шахмат Украины заявляет, что:

1. Не уполномочивала гражданина Украины Михаила Подоляка представлять ФШУ в ФИДЕ. Михаил Подоляк не имеет отношения к Федерации шахмат Украины и шахматной жизни в Украине.

2. Гражданин РФ Павел Колобков, бывший министр спорта России, не может занимать должности в ФИДЕ, так как членство федерации шахмат России в ФИДЕ в настоящее время приостановлено.

3. ФШУ требует не назначать Михаила Подоляка и Павла Колобкова на должности вице-президентов ФИДЕ", — говорится в сообщении.

При этом, в ФШУ полагают, что действия Подоляка, совершенные во время полномасштабной вооруженной агрессии России, подрывают суверенитет и негативно влияют на имидж Украины.

"ФШУ призывает украинскую общественность и средства массовой информации дать надлежащую оценку действиям Михаила Подоляка. Когда вы будете слышать сигнал тревоги, звуки "шахедов", ракет и взрывы, знайте: в это время Михаил Подоляк сотрудничает с россиянами как вице-президент ФИДЕ", — отмечается в посте Ukrainian Chess Federation.

Михаил Подоляк / Facebook

Кто такой Тимур Турлов

Казахстанский предприниматель, финансист, основной владелец компании Freedom Holding Corp. Президент ФИДЕ с 26 сентября 2026 года.

Тимур Турлов родился 13 ноября 1987 года в Москве.

В 2008 году основал инвестиционную компанию "Фридом Финанс". С августа 2011 по 2021 год являлся её гендиректором. В 2018 году компания получила награду "Финансовая элита России" как самый быстрорастущий брокер.

В 2010-х переехал с семьёй в Казахстан, проживал в городе Алматы. В 2022 году получил гражданство Казахстана, отказавшись от российского паспорта и паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис.

Тимур Турлов / Википедия

В 2012 году Турлов открыл в Казахстане дочернюю брокерскую компанию АО "Фридом Финанс", которая на 2024 год является самым активным участником Казахстанской фондовой биржи.

В 2021 году Турлов впервые стал участником глобального списка Forbes, заняв 1517-е место с состоянием $2,1 млрд. В 2022 году Турлов вошёл в казахстанскую часть списка, его состояние было оценено в $2,2 млрд, он занял 7-е место.

В октябре 2022 года Турлов и украинская компания принадлежащего ему международного брокера Freedom Finance подпали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Среди ограничений — блокирование активов и приостановление действия лицензии компании.

9 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приостановила действие лицензий этого юрлица. Соответственно, все активы компании и клиентов заблокированы СНБО. Речь идет о 12 800 счетах в ценных бумагах на 3,5 млрд грн. Об этом сообщает Forbes.ua

При этом, сам Тимур Турлов заявлял, что считает включение в украинский санкционный список ошибочным. Он также указывал на отказ от российского гражданства до введения ограничений. Но санкции в отношении него продолжают действовать.

В январе 2023 года возглавил Казахстанскую федерацию шахмат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит жена Михаила Подоляка и чем она занимается.