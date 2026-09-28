Как не пропустить скидку в АТБ: где искать все акции магазина

Есть сразу несколько вариантов

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В популярной украинской сети супермаркетов "АТБ" регулярно появляются выгодные акции и скидки, по которым в доступности оказывается множество товаров. Однако далеко не все знают, где именно искать все акционные предложения магазинов.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник торговой сети. По его словам, есть несколько вариантов.

Один из самых простых вариантов — официальный сайт супермаркета "АТБ". Для этого необходимо зайти в раздел "Акции".

Раздел "Акции" на сайте "АТБ" / скриншот: "Телеграф"

Еще один способ следить за выгодными предложениями — мобильное приложение АТБ. В нем нужно открыть раздел "Акции". Там будут собраны все действующие скидки и специальные предложения магазина.

Скидки в мобильном приложении "АТБ"

Кроме того, с приложением выгоднее совершать покупки.

Скидки в мобильном приложении "АТБ" / скриншот: "Телеграф"

Третий вариант — акционный каталог "АТБ". В них собраны все актуальные предложения, выгодные акции и скидки. Однако важно учитывать сроки действия акции, так как после их окончания стоимость на товар может измениться.

Как выглядит акционный каталог "АТБ"

Наконец, информацию о скидках можно найти непосредственно в магазине. То есть, в торговом зале возле акционных товаров будет специальная пометка на ценнике.

Торговый зал "АТБ"

Так, чтобы не пропустить скидку в сети супермаркет ов "АТБ", лучше использовать сразу несколько способов: проверять сайт и приложение, просматривать акционные каталоги и обращать внимание на обозначения в самом магазине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая хитрость скрыта в ценниках в "АТБ".