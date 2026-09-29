Выучила новый язык с нуля за год: украинка раскрыла секрет, как каждый может сделать так же

Действенные способы изучения иностранного языка

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Блогерша с ником Софіі поделилась в TikTok собственным подходом к изучению иностранных языков. По ее словам, французский она начинала с нуля, а впоследствии сдала экзамены с высокими результатами.

Девушка рассказала, что помогло ей в изучении французского, итальянского и английского, а также объяснила, как она планирует обучение, повторяет материал, работает с фильмами и книгами и запоминает новые слова.

Начинать стоит с четкого плана

По словам блогерши, первое, что она делает при изучении нового языка или улучшении уже знакомого, — составляет конкретный план.

Когда девушка начинала учить французский с уровня А0, она нашла перечень того, что нужно знать на уровне А1, и выписала себе грамматические и лексические темы.

"Оно должно быть структурировано, то есть у вас есть темы, которые вы должны знать на этом уровне, и вы их учите", — объяснила блогерша.

Такой же подход она использовала и во время подготовки к уровню С1. При этом одним из главных факторов она называет регулярность занятий.

"Если вы реально хотите иметь результат, вы должны себе сказать, что вот раз в неделю я буду заниматься или там раз-два недели", — отметила она.

Без повторения выученное быстро забывается

Еще один важный элемент обучения — систематическое повторение изученного. Ведь в процессе обучения постоянно добавляются новые грамматические и лексические темы, из-за чего ранее выученный материал постепенно забывается.

Девушка советует регулярно возвращаться к уже изученному. Например, после трех-четырех новых тем она повторяет их, а когда накапливается уже пять-десять тем — делает большое повторение всего пройденного материала.

Блоггерша Софии

Фильмы и книги помогают создавать ассоциации

Блогерша рекомендует смотреть фильмы и читать книги на языке, который человек изучает. При этом она разделяет такой просмотр на активный и пассивный.

На начальных уровнях она советует выбирать простой контент, в частности мультфильмы. Например, "Свинка Пеппа" может быть удобной для начинающих, поскольку значение слов часто понятно из происходящего на экране.

"Вы не просто заучиваете слова… а здесь вы учите слова с помощью ассоциаций", — объяснила девушка.

Особенно полезным она считает просмотр знакомых сюжетов на другом языке. Если человек уже знает, что происходит в фильме или мультфильме, ему проще догадываться о значении незнакомых слов из контекста.

Есть и другой способ — просто слушать язык в фоновом режиме. Блогерша рассказала, что иногда включает контент на иностранном языке, когда готовит или занимается другими делами.

"Когда постоянно вы слышите этот язык, у вас создается впечатление, будто вы в окружении живете", — объяснила она.

Не нужно выписывать каждое незнакомое слово

Во время просмотра фильмов или мультфильмов блогерша советует не пытаться записать абсолютно всю новую лексику.

По ее словам, особенно на начальном уровне незнакомых слов будет настолько много, что такая практика может лишь перегрузить обучение.

Вместо этого она выписывала слова, которые хотела запомнить через ассоциацию или которые регулярно встречались в контенте.

По ее словам, если слово много раз встречается в фильме, на улице или во время занятий, оно постепенно закрепляется в памяти еще до того, как человек начинает осознанно использовать его в речи.

Каких результатов удалось достичь

В своем предыдущем видео блогерша поделилась собственными достижениями в изучении языков. Именно под ним комментаторы просили рассказать, как ей удалось достичь таких успехов.

По ее словам, английский она самостоятельно выучила до уровня С1.

Французский девушка начинала учить с нуля после переезда во Францию. Она отмечает, что за год дошла до уровня В1 и сдала DELF на 96 баллов.

Справка: DELF и DALF — это официальные международные дипломы Министерства образования Франции, которые подтверждают уровень владения французским языком как иностранным.

После двух лет жизни во Франции блогерша, по ее словам, сдала французский бакалавриат (BAC) на 20 из 20. Устный экзамен по французскому на уровне B2 девушка сдала на 25 из 25, а на уровне C1 — на 24 из 25.

А в 2021 году, из-за увлечения Италией, самостоятельно выучила итальянский язык на А2 за лето.

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