Почему в Киеве солнце "живет" не по часам: как Украина оказалась между часовыми поясами

Географическое расположение влияет на продолжительность светового дня

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В конце октября Украина вновь перейдет на зимнее время, переведя стрелки на один час назад. И хотя Киевское время относится ко второму часовому поясу — UTC+2, но географически территория нашей страны находится между двумя часовыми поясами. В то же время перевод часов не заставит Солнце двигаться по новому расписанию.

Таким образом в разных регионах Солнце восходит и заходит по разному времени, несмотря на одинаковые показания часов. В этом материале "Телеграф" рассказывает, как Украина оказалась между часовыми поясами и как так вышло, что время рассвета и заката в разных частях страны, например в Киеве, Ужгороде или Харькове, могут заметно отличаться.

Что такое официальное и солнечное время

Официальным называют время, которое мы видим на часах. То есть, время, по которому работают школы, магазины, предприятия, трнспорт и т.д.

А солнечное время зависит от положения Солнца. То есть, чем восточнее находится город, тем раньше по времени там будет восход и, соответственно, закат Солнца, в сравнении с западными регионами.

Таким образом, в Харькове Солнце встает раньше, нежели в Ужгороде, хотя на чсах мы видим одинаковое время.

Почему Киев не совпадает с "солнечными часами"

Столица Украины использует восточноевропейское время UTC+2. Но дело в том, что географически территория страны растянута на значительное расстояние с запада на восток. Для сравнения, с 25 октября 2026 года восход и закат будут такими:

в Киеве восход будет примерно в 6:36 , а закат — в 16:46 .

, а закат — в . в Ужгороде Солнце взойдет примерно в 7:06 и зайдет около 17:23

и зайдет около в Харькове рассвет наступит примерно в 6:12, а закат — около 16:24.

Разница солнечного времени в Украине. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему в разных частях Украины ощущается разное "время Солнца"

Чем дальше город находится к востоку, тем раньше там по официальным часам происходят восход и солнечный полдень. В западные регионы солнечный свет приходит позже.

Таким образом, главный вопрос ежегодного перевода часов заключается в том, насколько привычное расписание украинцев совпадает с естественным световым днем.

И хотя официальное время для всей страны остается одинаковым, но Солнце живет по своему графику. Потому жители разных регионов могут видеть совершенное разное положение Солнца над горизонтом.

Почему в разных частях Украины ощущается разное "время Солнца". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Почему перевод часов особенно заметен осенью

Осенью, когда мы переводим время, светлеть утром начинет раньше и темнеет, соответственно, также раньше. Само Солнце не стало восходить на час раньше — изменилось только обозначение времени на часах.

Потому людям кажется, что темнота наступает быстрее и светвого дня стало меньше.

Если же оставить одно и то же времяна целый год, тогда положение Солнца относительно часов постепенно менялось бы из-за сезонных изменений продолжительности дня.

Зимой рассвет был бы слишком поздно, а летом — слишком рано. В данном случае, перевод часов дает возможность немного сместить расписание относительно светового дня.

Почему перевод часов особенно заметен осенью. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Когда переводят часы в ближайшие годы

Дата перехода зависит от календаря, поэтому в последующие годы она снова будет меняться:

2026 год — 25 октября ;

; 2027 год — 31 октября ;

; 2028 год — 29 октября ;

; 2029 год — 28 октября ;

; 2030 год — 27 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переход от зимы к лету произойдет раньше, чем обычно.