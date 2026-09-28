Почему в Киеве солнце "живет" не по часам: как Украина оказалась между часовыми поясами
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Географическое расположение влияет на продолжительность светового дня
В конце октября Украина вновь перейдет на зимнее время, переведя стрелки на один час назад. И хотя Киевское время относится ко второму часовому поясу — UTC+2, но географически территория нашей страны находится между двумя часовыми поясами. В то же время перевод часов не заставит Солнце двигаться по новому расписанию.
Таким образом в разных регионах Солнце восходит и заходит по разному времени, несмотря на одинаковые показания часов. В этом материале "Телеграф" рассказывает, как Украина оказалась между часовыми поясами и как так вышло, что время рассвета и заката в разных частях страны, например в Киеве, Ужгороде или Харькове, могут заметно отличаться.
Что такое официальное и солнечное время
Официальным называют время, которое мы видим на часах. То есть, время, по которому работают школы, магазины, предприятия, трнспорт и т.д.
А солнечное время зависит от положения Солнца. То есть, чем восточнее находится город, тем раньше по времени там будет восход и, соответственно, закат Солнца, в сравнении с западными регионами.
Таким образом, в Харькове Солнце встает раньше, нежели в Ужгороде, хотя на чсах мы видим одинаковое время.
Почему Киев не совпадает с "солнечными часами"
Столица Украины использует восточноевропейское время UTC+2. Но дело в том, что географически территория страны растянута на значительное расстояние с запада на восток. Для сравнения, с 25 октября 2026 года восход и закат будут такими:
- в Киеве восход будет примерно в 6:36, а закат — в 16:46.
- в Ужгороде Солнце взойдет примерно в 7:06 и зайдет около 17:23
- в Харькове рассвет наступит примерно в 6:12, а закат — около 16:24.
Почему в разных частях Украины ощущается разное "время Солнца"
Чем дальше город находится к востоку, тем раньше там по официальным часам происходят восход и солнечный полдень. В западные регионы солнечный свет приходит позже.
Таким образом, главный вопрос ежегодного перевода часов заключается в том, насколько привычное расписание украинцев совпадает с естественным световым днем.
И хотя официальное время для всей страны остается одинаковым, но Солнце живет по своему графику. Потому жители разных регионов могут видеть совершенное разное положение Солнца над горизонтом.
Почему перевод часов особенно заметен осенью
Осенью, когда мы переводим время, светлеть утром начинет раньше и темнеет, соответственно, также раньше. Само Солнце не стало восходить на час раньше — изменилось только обозначение времени на часах.
Потому людям кажется, что темнота наступает быстрее и светвого дня стало меньше.
Если же оставить одно и то же времяна целый год, тогда положение Солнца относительно часов постепенно менялось бы из-за сезонных изменений продолжительности дня.
Зимой рассвет был бы слишком поздно, а летом — слишком рано. В данном случае, перевод часов дает возможность немного сместить расписание относительно светового дня.
Когда переводят часы в ближайшие годы
Дата перехода зависит от календаря, поэтому в последующие годы она снова будет меняться:
- 2026 год — 25 октября ;
- 2027 год — 31 октября ;
- 2028 год — 29 октября ;
- 2029 год — 28 октября ;
- 2030 год — 27 октября.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переход от зимы к лету произойдет раньше, чем обычно.