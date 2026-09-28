Отсрочку не дадут? Почему военнообязанные судятся с ТЦК из-за родственников

Какие четыре документа решают дело

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Один ежедневно ухаживает, а на бумаге "претендентов" на эту роль еще двое или трое. Именно из-за такого расхождения тысячи украинцев судятся с территориальными центрами комплектования (ТЦК) за право не идти на службу, пока в семье есть человек с инвалидностью I или II группы.

"Телеграф" выяснил у военного юриста, почему формальное наличие родственников еще не означает автоматического отказа в отсрочке и какие доказательства реально убеждают суд встать на сторону ухаживающего.

Свежее решение суда: когда выбор комиссии "между своими" незаконный

Недавно Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело мужчины, которому отказали в отсрочке по причине ухода за отцом жены с инвалидностью II группы. Комиссия ТЦК решила, что того, кто будет ухаживать, нужно выбирать исключительно среди военнообязанных одного уровня родства, ведь у тестя есть еще две дочери, которые тоже подлежат мобилизации.

Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал предоставить мужчине отсрочку. В материалах дела было нотариально заверенное заявление самого отца жены, лично выбравшего именно зятя для своего содержания, а одна из дочерей живет за границей, что объективно исключает ее участие в уходе. Суд подчеркнул: отсутствие других членов семьи означает реальное, а не бумажное отсутствие людей, способных ухаживать, и ссылка комиссии на "выбор между своими" не имеет никакой опоры в законе.

О том, почему таких дел все больше и как суды реагируют на подобные попытки ТЦК сузить круг тех, кто может получить отсрочку, "Телеграф" спросил Михаила Лобунько , военного юриста юридической компании "Приходько и партнеры".

Пункт 13 или пункт 14: почему это не одно и то же

Первое, что выясняет суд по каждому такому делу, на какую именно норму опирается заявитель.

"В таких делах суды прежде всего устанавливают, на каком именно основании статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанный претендует на отсрочку. Это принципиально, поскольку для пунктов 13 и 14 части первой статьи 23 предусмотрены разные условия", — объясняет в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" Лобунько.

По его словам, пункт 13 касается случаев, когда у человека есть отец, мать или один из родителей жены или мужа с инвалидностью I или II группы. Здесь главное не количество родственников, а отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые по закону обязаны содержать человека с инвалидностью.

Юрист привел пример из практики Верховного Суда:

"Показательным является постановление Верховного Суда от 27 февраля 2025 года по делу №380/16966/24. Верховный Суд обратил внимание на содержание понятия "отсутствие других членов семьи" и фактическую возможность таких лиц осуществлять постоянный уход", — отмечает эксперт.

В то же время он предостерегает: это дело касалось увольнения военнослужащего, а не отсрочки во время мобилизации, поэтому подавать его как прямую практику именно по пунктам 13-14 не стоит.

Именно к пункту 13 и применяется уже упомянутое дело №160/7827/26 с тестем: формальное наличие у него двух дочерей не помешало суду признать право заявителя на отсрочку. "Суд учел, что одна из дочерей проживала за пределами Украины, и признал это обстоятельство объективно препятствующим ей осуществлять уход. По результатам рассмотрения суд удовлетворил исковые требования", — рассказывает Лобунько.

Но есть и противоположные решения. По делу №240/25239/25 Житомирский окружной административный суд отказал истцу, который просил отсрочку из-за ухода за матерью, поскольку у нее есть другая совершеннолетняя дочь, а статья 202 Семейного кодекса обязывает совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей независимо от того, живут они вместе или нет.

"На практике важно разграничивать два обстоятельства: формальное наличие родственника и доказанную объективную невозможность этого родственника осуществлять уход", — говорит юрист.

Какие доказательства действительно работают в суде

Второй блок вопросов касается того, реально ли ухаживает заявитель и действительно ли другие родственники этого не делают.

"По пункту 14 части первой статьи 23 именно постоянный уход является одним из основных условий. Речь идет о членах семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, а при определенных законом условиях и третьей степени родства", — объясняет Лобунько.

Для подтверждения постоянного ухода понадобятся:

Документы об инвалидности лица, за которым осуществляется уход. Подтверждение родственных связей с этим лицом. Документы о необходимости именно постоянного ухода. Подтверждение, что уход фактически осуществляет военнообязанный заявитель.

Если человек не получает компенсацию или надбавку за уход, предусмотрена отдельная процедура: установление факта постоянного ухода и составление соответствующего акта.

"Если речь идет о пункте 13 статьи 23, не следует подменять предусмотренное законом условие доказыванием фактического ухода", — предостерегает юрист. Для этого основания важнее установить наличие отца или матери с инвалидностью, родственную связь и отсутствие других невоеннообязанных лиц, обязанных их содержать.

Достаточно ли просто иметь родственников, чтобы отказали в отсрочке

Один из самых распространенных сценариев, когда ТЦК отказывает, ссылаясь на существование любого другого родственника, даже без проверки, способен ли он реально ухаживать.

"Самого наличия любого другого родственника недостаточно. ТЦК должен установить, имеет ли такой родственник юридическое значение именно для того основания отсрочки, на которое ссылается военнообязанный", — отмечает Лобунько.

Впрочем, по словам юриста, полагаться исключительно на то, что ТЦК должен доказывать невозможность ухода другими родственниками, рискованно. На практике следует сразу при подаче документов добавлять доказательства обстоятельств других членов семьи, если именно они имеют значение для конкретного основания.

"Особенно это актуально, когда ТЦК ссылается на конкретного родственника как на лицо, которое якобы может осуществлять уход. В таком случае важно документально показать, почему такая возможность отсутствует или существенно ограничена", — добавляет он.

Общая прописка не решает все

Многие считают, что без совместной регистрации с родственником отсрочку не дадут. Это не совсем так.

"Совместное проживание или одинаковая регистрация места жительства не является универсальным самостоятельным условием для получения отсрочки по пунктам 13-14 статьи 23", — объясняет Лобунько.

Фактическое совместное проживание может быть одним из доказательств повседневной заботы о человеке с инвалидностью, но суд оценивает его вместе с другими документами. Отдельное проживание другого родственника тоже не освобождает его автоматически от обязанности содержать нетрудоспособных родителей: именно на это указал Житомирский суд по уже упомянутому делу №240/25239/25, сославшись на статью 202 Семейного кодекса.

Ошибки, из-за которых людям приходится идти в суд

По словам Лобунько, самая частая ошибка — это путаница между основаниями отсрочки. Заявители смешивают пункт 13 и пункт 14, хотя документы и условия для них разные.

Юрист выделяет, на что следует обращать внимание при подаче заявления:

полнота документов именно под конкретное основание отсрочки;

должное подтверждение необходимости постоянного ухода;

документы относительно других членов семьи, если они имеют значение для дела;

четкая формулировка заявления с правильным правовым основанием;

документальное подтверждение фактического осуществления ухода.

"Не следует преувеличивать юридическое значение отдельных документов. К примеру, заявление другого родственника о нежелании осуществлять уход само по себе не обязательно означает, что его предусмотренные законом обязанности прекращаются", — говорит эксперт. Значение такого заявления оценивается вместе с другими доказательствами конкретного дела.

По словам Лобунько, окончательная оценка всегда зависит от конкретного основания отсрочки и доказательств, представленных по каждому отдельному делу.