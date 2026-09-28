Украине нужно найти $45 млрд: министр финансов назвал главные угрозы для бюджета

Экономика теряет ключевые источники доходов

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Украине необходимо найти около 45 млрд долларов для покрытия бюджетных и дополнительных военных потребностей в 2027 году. В то же время государство впервые с начала полномасштабной войны столкнулось с недовыполнением налоговых и таможенных поступлений.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил во время мероприятия в Центре европейской политики (EPC), сообщает корреспондентка "Телеграфа". По его словам, дополнительные трудности создают проблемы в ключевых секторах экономики и сокращение экспортных возможностей.

Сколько денег нужно Украине

По словам Марченко, общий объем потребностей Украины на следующий год значительно превышает уже подтвержденное финансирование. При этом наибольшая часть непокрытой суммы приходится непосредственно на бюджетные потребности.

"Только для бюджетных потребностей нам нужно 32,6 миллиарда долларов США непокрытого финансирования. В целом все наши потребности составляют 52,6 миллиарда, у нас есть твердые обязательства примерно на 20 миллиардов. Итак, наши непокрытые бюджетные потребности составляют 32,6 миллиарда", — отметил Марченко.

Однако эта сумма не в полной мере учитывает дополнительные потребности военных. Именно они, по словам министра, могут существенно увеличить общий объем финансирования, которое Украине придется обеспечить в следующем году.

"Также я должен упомянуть дополнительный запрос военных, который мы не полностью включили в наш бюджет. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, что речь идет о довольно значительных суммах. Если это учесть, нам нужно найти способ обеспечить примерно 45 миллиардов", — добавил Марченко.

Бюджет недополучает средства

В то же время наполнение государственной казны начало отклоняться от запланированных показателей. По словам министра, проблема касается сразу двух основных источников поступлений — налогов и таможенных платежей.

"Впервые с 2022 года мы осознаем, что имеем недовыполнение по налоговым и таможенным поступлениям. Только в сентябре мы ожидали недовыполнение примерно на 400 миллионов евро, и если такая ситуация сохранится до конца года, если сделать прогноз до конца года, это может составить несколько миллиардов", — рассказал министр.

Марченко подчеркнул, что раньше ситуация с доходами бюджета развивалась иначе. Украинским властям удавалось поддерживать необходимый уровень сбора налогов даже в условиях полномасштабной войны.

"Это довольно неутешительная ситуация, ведь традиционно мы демонстрировали хороший прогресс в сборе налогов и наполнении бюджета, чтобы показать, что мы способны и в состоянии выдерживать эту войну", — отметил он.

Сергей Марченко

Под угрозой один из ключевых секторов

Отдельным фактором для бюджета остается состояние украинской промышленности. Министр обратил внимание на ситуацию в металлургии, которая раньше была одним из важных источников налоговых поступлений и обеспечивала значительное количество рабочих мест.

"Теперь это также связано с разрушением нашего бизнеса и ключевых секторов нашей экономики. Например, сейчас у нас остался только один металлургический завод, который до сих пор работает, но они также планируют приостановить свою деятельность в Украине", — сказал Марченко.

По его словам, сокращение работы предприятий такого масштаба имеет последствия не только для промышленности, но и для государственных финансов и занятости населения.

Экспорт зерна также сократился

Еще одним вызовом для экономики Марченко назвал ситуацию с экспортом через Черное море. Ограничения сказываются на возможности Украины получать валютную выручку, необходимую в частности для поддержки бюджета.

"Я также должен упомянуть блокаду Черного моря. Сейчас мы способны экспортировать только 40 процентов нашей зерновой продукции. Это также вызов, потому что мы не можем получать достаточно валютных поступлений от экспорта, чтобы поддерживать наш бюджет", — подчеркнул министр.

Ранее Телеграф рассказывал, что повышение НДС может не спасти бюджет Украины от дефицита.