Тепло сменится дождями и заморозками: какой будет погода в октябре

Еще будет солнечно и тепло, но не долго

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Первые заморозки в Украине могут прийти уже в октябре. Начало месяца будет сухим и теплым, и уже чуть больше недели погода принесет неприятные сюрпризы — грозы, дожди и резкое похолодание.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Согласно его оценке, начало октября в Украине будет малооблачным и сухим. Ночи будут прохладными, а днем воздух будет хорошо прогреваться. Причина – антициклон, центр его будет в районе Беларуси и стран Балтии. "Под его влиянием существенно возрастет атмосферное давление, что будет препятствовать формированию плотной облачности, а вероятность дождей окажется минимальной", — объясняет Кибальчич.

Но уже после 10 октября погода станет более неустойчивой. Северо-западные воздушные потоки принесут в Украину атмосферные фронты. Ожидаются дожди по всей стране.

Местами осадки будут умеренными и будут сопровождаться порывистым ветром, не исключены и локальные грозы. Игорь Кибальчич, метеоролог

По его прогнозу, температура будет либо в пределах нормы, либо местами ниже нормы на 1-3 градуса. Обычно в октябре среднемесячная температура в Украине составляет +6…+13 °C, в Карпатах — около +4…+5 °C.

Только после 20 октября погода станет более стабильной, ведь вырастет атмосферное давление. Именно в этот период возможны небольшие заморозки по всей территории Украины, кроме юга. Дожди постепенно прекратятся, станут более локальными. Днем будет тепло благодаря солнечной погоде.

Погода в октябре по декадам/ Инфографика "Телеграф", сгенерированная ИИ

В целом за октябрь в Украине выпадет 80-120% от нормы осадков, а среднемесячная температура ожидается на 0,5–2,0 °C выше средних многолетних показателей.

Прогноз среднемесячной аномалии температуры воздуха на территории Европы в октябре 2026 года

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "бабье лето" в Украине началось в последнюю неделю сентября. Вместе с теплым началом октября это обещает несколько недель хорошей погоды.