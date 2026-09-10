Укр

Действительно ли вы уверены в себе? Простой тест за 3 секунды раскроет правду о вашем характере

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Восприятие изображений может рассказать об особенностях человека
Восприятие изображений может рассказать об особенностях человека. Фото Коллаж "Телеграф"

Назовите первое, что увидите, и узнайте свои сильные стороны

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Люди всегда интересовались особенностями своей личности и есть простой способ узнать о себе больше. Для этого существуют тесты на оптическую иллюзию: картинка в стиле "что вы увидели первым".

Один из таких тестов опубликовало издание Times of India. Нужно просто посмотреть на изображение и обратить внимание на первое, что бросается в глаза: граммофон или силуэт птицы.

Тест граммофон птица
Что вы видите первым?

К результатам подобных тестов не стоит относиться слишком серьезно. Они построены на определении, какое полушарие мозга у человека доминирует. Трактовка результатов не дает точных характеристик. Это не научные данные, а скорее интуитивная проверка подсознания, которая может быть достаточно интересной.

Первым увидели граммофон? Что это о вас говорит

Если первое, что вы увидели, — граммофон, вероятно, вы обладаете стабильной уверенностью и крепко стоите на ногах. Вы чувствуете себя важным и значимым без подтверждения этого со стороны окружающих. Вы доверяете своим суждениям и цените разный жизненный опыт.

Ваше отношение к жизни осторожное и обдуманное, вы размышляете о прошлом, но не позволяете ему парализовать вас. Люди воспринимают вас как надежного и уверенного в себе человека.

Первой увидели птицу? Что это значит

Если первой бросилась в глаза птица, вы наблюдательны и слишком много размышляете перед тем, как действовать. Ваши мечты смелые, а воображение очень яркое. Но, как птица, которая дожидается идеального ветра, вы часто сомневаетесь, прежде чем сделать шаг вперед.

Причина в том, что вы очень хотите сделать все правильно, и переживаете из-за мнения других людей. Ваши сомнения на самом деле являются результатом высокой чувствительности и эмпатии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно узнать о себе по другой картинке. Кто-то первым видит на ней тучу, а кто-то рыбу.

Теги:
#Характер #Тест