О Потапе, новой войне и тех, кто не крадет: откровенное интервью Сергея Жадана

Противостояние с Россией не завершится вместе с боевыми действиями, считает писатель

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Война идет не только на фронте. Украинская культура уже стала частью сопротивления, уверен писатель, музыкант и военнослужащий Сергей Жадан. "Телеграф" пообщался с ним на полях Львовского BookForum о мифе относительно "пророссийского востока", беглых артистах, послевоенном Харькове и будущем украинской литературы.

Украинцы с востока доказали свою позицию

На протяжении многих лет Сергей Жадан выступал против упрощенного взгляда на восток как на "пророссийский". Не изменилось его видение и сейчас, наоборот, после 2022 года его позиция укрепилась.

"Очень многие украинцы (с Востока — ред.) сегодня служат в Силах обороны, очень много работают как волонтеры. Те люди, которые живут в прифронтовых громадах, много делают для Украины. Многие люди, выехавшие с оккупированных территорий, тоже остаются в Украине, чтобы работать", — говорит писатель.

Сергей Жадан на BookForum 2026/ Фото: Галина Михайлова, "Телеграф"

Культура во время войны играет особую роль

Жадан убежден — во время войны культура приобрела иное значение. "В сегодняшних условиях, когда фактически эта война касается не только военных, она сегодня касается всех, она тотальна, — говорит художник, — многие представители культуры сегодня служат или служили в Силах обороны, принимая непосредственное участие в боевых действиях. Но мне кажется, что есть ещё одна вещь, она тоже очень важна, её нельзя недооценивать — это возможность свидетельствовать, как возможность тоже быть частью сопротивления, тоже быть частью этого противостояния, тоже быть частью этой борьбы".

Писатель акцентирует — культура выполняет и дипломатическую миссию. Каждый писатель, каждый музыкант, выступающий за границей, представляет не только себя. "Телеграф" поинтересовался у Жадана, что он думает о последних заявлениях дуэта Потапа и Насти Каменских об украинском языке. Говоря об артистах, которые начинают критиковать Украину, уехав за границу, Жадан был категоричен: "Я слежу за украинскими артистами, которые либо служат в армии, либо помогают остающимся в стране войскам и делают что-то для своей страны".

Я вообще не понимаю, почему они считаются украинскими артистами, честно говоря. Это вопрос для тех, кто давал им какие-то звания, кто их прикармливал, кто вводил их в околовластные пулы, что они выступали на всех торжественных мероприятиях. Я не думаю, что украинская музыкальная сцена многое потеряет без их присутствия. Сергей Жадан, писатель

Через несколько минут после интервью, со сцены дискуссии об ответственности литературы он упомянул об этом вопросе и подчеркнул — это вопрос этики и морали: "Мне здесь сегодня напомнили, про интервью двух музыкантов, которые что-то пытаются говорить сейчас, и сразу ты на контрасте видишь, насколько это звучит некстати".

Будем честными, рядовой француз, рядовой немец, рядовой испанец будет верить скорее украинскому писателю, чем украинскому министру, потому что украинские писатели в таких масштабах не воруют. Сергей Жадан, писатель

Война будет продолжаться в культурной плоскости

Жадан предостерегает – даже после завершения боевых действий противостояние не прекратится. Жадан не берется прогнозировать, когда это произойдет, и подчеркивает, если бы война не закончилась, "мы должны делать все для того, чтобы она закончилась поскорее".

В то же время борьба полностью перейдет в культурную сферу. Поэтому уже нужно переосмыслить роль культуры и не возвращаться к восприятию русской культуры отдельно от российской государственной политики.

"Эта война, война, которая сейчас идет на линии фронта, она перейдет в культурную плоскость. Очевидно, что там будут вестись дальнейшие действия, дальнейшие передислокации, дальнейшие пересчеты голосов и подготовка к продолжению этой борьбы", — говорит писатель.

Украинская культура сейчас – в сложных условиях. Жадан в комментарии "Телеграфу" акцентирует — Украине не хватает нормального культурного процесса из-за войны. Возможность собраться, как в эти дни во Львове, скорее исключение. В Харькове, Запорожье, Кривом Рогу, Сумах Чернигову некоторые мероприятия вообще невозможно провести и это самая большая проблема. В то же время, говорить о кризисе — не стоит. Новые герои и произведения возникают и во время войны.

Новый герой появляется и в музыке и в литературе, новые тексты пишутся, новая музыка создается, новое кино делается. Мне кажется, с культурой все хорошо, главное, чтобы стабилизировалась ситуация в стране. Культура так или иначе отражает то, что происходит в обществе. Сергей Жадан, писатель

Харьков послевоенный: каким его видит Жадан

Харьков то и дело всплывает и в нашем интервью, и в целом занимает важное место в творчестве Сергея Жадана. Послевоенное будущее города он связывает, прежде всего, с образованием и экономикой.

"Я очень надеюсь, что возобновят работу университеты, что школы начнут функционировать в полном объеме, что вернутся студенты, которые сейчас находятся в других городах Украины и за рубежом. Я очень надеюсь, что Харьков будет меняться, трансформироваться в экономическом плане. Что вместо этих старых советских заводов и фабрик, которые уже давно не работают, будут появляться какие-то новые предприятия, адаптированные к новой послевоенной экономике", — излагает свое видение будущего писатель.

Какова будет литература после войны

Писатель прогнозирует, что война и по ее окончании еще долго будет темой книг. Для того, чтобы отрефлексировать войну, понадобится время и этому будет посвящен большой пласт литературы. Одновременно будет и другая тенденция – противодействующая.

"Уже сейчас есть читатели, которые не хотят видеть такую литературу. Им тяжело это читать, их это триггерит. Я думаю, что таких читателей будет становиться только больше. Человеку присуще переключаться что-то плохо на что-то хорошее. И тут, мне кажется, главное удержать этот баланс, чтобы за этим переключением, за поисками какого-то не забыли мы по поискам какого-то, за поисками которого тех, кто сегодня ежедневно кладет свою жизнь для того, чтобы у нас дальше была возможность заниматься литературой, культурой и своей жизнью", — говорит Жадан.

Говоря о книгах, писатель поделился и тем, что читает сейчас. Это книга Мирослава Шкандрия о литературной дискуссии 20-х годов. Также на ярмарке BookForum он нашел особую книгу: "Нашел фантастическое издание Николая Зерова в 1966 году, которое упорядочила его вдова, комментарии к которому написали Петров и Кочур, а предисловие написал Максим Рыльский".