Предупредите близких: в сети набирает популярность новая схема обмана с "детскими рисунками"

Мошенники просят всего 50 гривен

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В соцсетях появилась новая мошенническая схема, в которой используется искусственный интеллект. Злоумышленники играют на любви украинцев к хвостатым и сочувствии к детям.

Об этом предупредила одна из пользователей Threads. У автора публикации наметанный глаз дизайнера, поэтому ей легко отличить подделку от настоящего рисунка карандашом.

"Внимание! Мошенники! Предупредите своих пенсионеров, что вот такие разводы через ИИ-"рисунки" – это мошенничество!", – написала она.

Украинка объяснила, как работает такая схема мошенничества. Злоумышленники публикуют в соцсетях якобы детские рисунки котов и предлагают сделать портрет любимца за небольшие деньги, например, 50 грн.

При этом авторы подобных постов придумывают себе возраст и имя, рассказывают трогательные истории о том, что таким образом собирают деньги на лечение животных.

Мошенничество заключается в том, что на самом деле публикации делают не дети, а рисунки создаются при помощи искусственного интеллекта.

Ранее мы рассказали, что делать, если случайно нажали на мошенническую ссылку из сообщения и заметили, что сайт подозрительный. Необходимо закрыть страницу и вспомнить, что уже успели сделать. От этого зависит, как защитить свои деньги и личные аккаунты.