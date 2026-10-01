Предупредите близких: в сети набирает популярность новая схема обмана с "детскими рисунками"
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Мошенники просят всего 50 гривен
В соцсетях появилась новая мошенническая схема, в которой используется искусственный интеллект. Злоумышленники играют на любви украинцев к хвостатым и сочувствии к детям.
Об этом предупредила одна из пользователей Threads. У автора публикации наметанный глаз дизайнера, поэтому ей легко отличить подделку от настоящего рисунка карандашом.
"Внимание! Мошенники! Предупредите своих пенсионеров, что вот такие разводы через ИИ-"рисунки" – это мошенничество!", – написала она.
Украинка объяснила, как работает такая схема мошенничества. Злоумышленники публикуют в соцсетях якобы детские рисунки котов и предлагают сделать портрет любимца за небольшие деньги, например, 50 грн.
При этом авторы подобных постов придумывают себе возраст и имя, рассказывают трогательные истории о том, что таким образом собирают деньги на лечение животных.
Мошенничество заключается в том, что на самом деле публикации делают не дети, а рисунки создаются при помощи искусственного интеллекта.
Ранее мы рассказали, что делать, если случайно нажали на мошенническую ссылку из сообщения и заметили, что сайт подозрительный. Необходимо закрыть страницу и вспомнить, что уже успели сделать. От этого зависит, как защитить свои деньги и личные аккаунты.